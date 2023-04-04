В Омске 19-летняя девушка упала с четвертого этажа и выжила

О молодой пациентке, да еще и с такими серьезными травмами, медики сообщили в полицию. Оперативники провели первоначальную проверку и предварительно выяснили, что в то воскресное утро омичка по неосторожности выпала из окна 4-го этажа дома, где и проживает.