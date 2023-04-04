В Омске 19-летняя девушка упала с четвертого этажа и выжила

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В Омске силовики разбираются во всех обстоятельства инцидента в доме на улице 5-й Кордной, 67А, где накануне из окна выпала молодая девушка.
«В воскресенье, 2 апреля, около 06:57 часов в больницу доставили девушку, у которой диагностировали кататравму и ушиб головного мозга тяжелой степени», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
О молодой пациентке, да еще и с такими серьезными травмами, медики сообщили в полицию. Оперативники провели первоначальную проверку и предварительно выяснили, что в то воскресное утро омичка по неосторожности выпала из окна 4-го этажа дома, где и проживает.
Сейчас силовики устанавливают все причины случившегося, чтобы исключить возможный криминал.
Ранее Город55 сообщал, что 15-летний подросток выпрыгнул из окна первого этажа недостроенного здания и сломал ногу, а также получил ушиб почки.