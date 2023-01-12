Темури Латария объединил две свои фирмы

Обе компании принадлежат Латарии на 100%. Они занимаются «оптовой неспециализированной торговлей», в каждой из них всего по одному сотруднику. «Резонансом» руководит Любовь Оклей, «Сибирской Ингредиентной Группой» — Яна Литвинова. Стоит отметить, что Оклей была владелицей «Сибирской Ингредиентной Группы» в 2017–2018 годах.