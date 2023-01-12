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Темури Латария объединил две свои фирмы

Сегодня, 10:21
Фото: omskportal.ru
иллюстрация
Два ООО, занимающихся оптовой торговлей, теперь пройдут процедуру слияния.

В бизнес-империи Темури Латарии наметились серьезные изменения. 30 декабря два ООО, «Резонанс» и «Сибирская Ингредиентная Группа», приняли решение об объединении: второе присоединится к первому.

Обе компании принадлежат Латарии на 100%. Они занимаются «оптовой неспециализированной торговлей», в каждой из них всего по одному сотруднику. «Резонансом» руководит Любовь Оклей, «Сибирской Ингредиентной Группой» — Яна Литвинова. Стоит отметить, что Оклей была владелицей «Сибирской Ингредиентной Группы» в 2017–2018 годах.

#Николай Эйхвальд#Экономика#Новости#Темури Латария#Слияния
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