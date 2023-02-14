Омский депимущества отсудил у Виталия Ольшанского полтора миллиона

Чиновники сочли, что «Капитал-Недвижимость» незаконно обогатилась, используя участок в 18-м Военном городке, не сформированный в установленном законом порядке. Они подали иск о взыскании 1,54 млн рублей и 164 тысяч рублей процентов с этой суммы. Суд первой инстанции встал на сторону департамента и только уменьшил вторую сумму до 158 тысяч (с учетом моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами).