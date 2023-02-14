Омский депимущества отсудил у Виталия Ольшанского полтора миллиона

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Восьмой арбитражный апелляционный суд вынес решение по апелляционной жалобе ООО «Капитал-Недвижимость». Эта фирма, принадлежащая известному омскому бизнесмену Виталию Ольшанскому, судится с департаментом имущественных отношений из-за земельных участков в 18-м Военном городке (это Октябрьский округ) и на улице Конева.
Чиновники сочли, что «Капитал-Недвижимость» незаконно обогатилась, используя участок в 18-м Военном городке, не сформированный в установленном законом порядке. Они подали иск о взыскании 1,54 млн рублей и 164 тысяч рублей процентов с этой суммы. Суд первой инстанции встал на сторону департамента и только уменьшил вторую сумму до 158 тысяч (с учетом моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами).
Фирма Ольшанского с этим решением не согласилась и направила апелляционную жалобу.
— Судом первой инстанции при разрешении спора не принято во внимание, — говорится в жалобе, — что ООО «Капитал-Недвижимость» никогда не являлось правообладателем и не использовало земельный участок площадью 371 кв. м, расположенный относительно одноэтажного нежилого здания, имеющего почтовый адрес: Омск, Октябрьский административный округ, 18-й Военный городок, д. 227. Ответчик являлся правообладателем единственного земельного участка с кадастровым номером 55:36:140 103:3041, расположенного по адресу: Омск, Кировский АО, ул. Конева, д. 30/3, на котором расположен объект незавершённого строительства с кадастровым номером 55:36:000 000:18 736, площадью 2806 кв. м, степенью готовности 18%.
Апелляционную инстанцию это, похоже, не смутило. Она постановила, что «Капитал-Недвижимость» использовала участок на Конева «в отсутствие правовых оснований», а потому должен выплатить и «неосновательное обогащение», и проценты — в тех самых размерах, которые определила первая инстанция.
Теперь у «Капитал-Недвижимости» есть два месяца для подачи кассационной жалобы.