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Правша, левша и амбидекстр. Как пишут омичи

16 апреля 2023, 11:30
Фото: 1MI
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4% омичей переучивались писать с левой на правую руку

Выяснили, среди каких профессий больше всего левшей.
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Опросы

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, кого в Омске больше: правшей или левшей. 82% опрошенных пишут правой рукой, 9% — левой. Еще 4% в детстве были переучены с левой на правую руку. А четверть всех респондентов по стране уверяют, что одинаково владеют обеими руками. Способность может быть как врожденной, так и приобретенной.

Среди участников опроса старше 45 лет всего 2% левшей и 8% переученных. В советской педагогике было принять писать правой рукой, поясняют авторы исследования.

Правшей большинство среди бухгалтеров, водителей и экономистов; левшей — среди дизайнеров, специалистов по закупкам и программистов. Переученные левши встречаются в таких профессиях как охранник, логист. А тех, кто одинаково владеет обеими руками, много среди пиарщиков и врачей.

#Опросы#Общество#Новости#Статистика#Омск#Омская область#Россия
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