Правша, левша и амбидекстр. Как пишут омичи

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, кого в Омске больше: правшей или левшей. 82% опрошенных пишут правой рукой, 9% — левой. Еще 4% в детстве были переучены с левой на правую руку. А четверть всех респондентов по стране уверяют, что одинаково владеют обеими руками. Способность может быть как врожденной, так и приобретенной.
Среди участников опроса старше 45 лет всего 2% левшей и 8% переученных. В советской педагогике было принять писать правой рукой, поясняют авторы исследования.
Правшей большинство среди бухгалтеров, водителей и экономистов; левшей — среди дизайнеров, специалистов по закупкам и программистов. Переученные левши встречаются в таких профессиях как охранник, логист. А тех, кто одинаково владеет обеими руками, много среди пиарщиков и врачей.