Правша, левша и амбидекстр. Как пишут омичи

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, кого в Омске больше: правшей или левшей. 82% опрошенных пишут правой рукой, 9% — левой. Еще 4% в детстве были переучены с левой на правую руку. А четверть всех респондентов по стране уверяют, что одинаково владеют обеими руками. Способность может быть как врожденной, так и приобретенной.