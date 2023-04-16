«Отличное настроение устроили». Омичам внезапно утром отключили воду

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Омичи пожаловались на коммунальную проблему в праздничное утро. В доме по улице Лесная в поселке Морозовка Омского района отключили воду.
«Утро Пасхи началось с поездки в магазин за водой. Отличное настроение устроили нам. Хорошо, что гостей не пригласили», — сказано в посте группы «Омск ВК».
Пользователи в комментариях предположили, что где-то на сетях произошла авария. Отметим, об плановых отключениях воды в указанном населенном пункте не сообщалось.