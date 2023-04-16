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«Отличное настроение устроили». Омичам внезапно утром отключили воду

16 апреля 2023, 08:25
Фото: 1MI
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Омичи из Морозовки пожаловались на отключение воды

О плановых работах ранее не сообщалось.

Омичи пожаловались на коммунальную проблему в праздничное утро. В доме по улице Лесная в поселке Морозовка Омского района отключили воду.

«Утро Пасхи началось с поездки в магазин за водой. Отличное настроение устроили нам. Хорошо, что гостей не пригласили», — сказано в посте группы «Омск ВК».

Пользователи в комментариях предположили, что где-то на сетях произошла авария. Отметим, об плановых отключениях воды в указанном населенном пункте не сообщалось.

На Северных в Омске на день отключат воду. Публикуем адреса
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#Вода#Отключение воды#Жалобы#Соцсети#Омичи#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Омский район
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