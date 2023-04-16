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«Год нет проезда». Омичи пожаловались на ямы после работы коммунальщиков

16 апреля 2023, 08:56
Фото: 1MI
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Омичи пожаловались на ямы после работы «Тепловой компании»

Некоторые горожане пытались решить проблему и обращались в ведомства.

Жители микрорайона Привокзальный пожаловались на бездействие муниципальной «Тепловой компании». Говорят, зимой на Зеленом переулке разрыли участок. «Все замерзшее, понятно, что не было возможности заровнять. Но сейчас, наверное, можно как-то убрать?», — задается вопросом местный житель в группе «Омск ВК».

К публикации приложены фотографии с места. На снимках видно, что территория разрыта и огорожена.

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Фото: скриншот паблика Омск ВК

В комментариях пользователи обрушили шквал жалоб на работу «Тепловой компании». Привели еще несколько аналогичных случаев: Сибирский проспект, 2; улица Багратиона вдоль домов №27е и №21; улица Пригородная, 10/1. Все омичи рассказывают о ямах на дорогах из-за действий коммунальщиков.

«Почти год нет проезда. Все закидано мешками с мусором, так как к бакам не пройти — грязь, ямы. Обращались к мэру и в администрацию. Обещали проложить дорожку, но видимо, забыли», — написала жительница дома №10/1 по улице Пригородная.

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#Жалобы#Соцсети#Тепловая компания#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск
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