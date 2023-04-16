«Год нет проезда». Омичи пожаловались на ямы после работы коммунальщиков

«Почти год нет проезда. Все закидано мешками с мусором, так как к бакам не пройти — грязь, ямы. Обращались к мэру и в администрацию. Обещали проложить дорожку, но видимо, забыли», — написала жительница дома №10/1 по улице Пригородная.