«Год нет проезда». Омичи пожаловались на ямы после работы коммунальщиков

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Жители микрорайона Привокзальный пожаловались на бездействие муниципальной «Тепловой компании». Говорят, зимой на Зеленом переулке разрыли участок. «Все замерзшее, понятно, что не было возможности заровнять. Но сейчас, наверное, можно как-то убрать?», — задается вопросом местный житель в группе «Омск ВК».
К публикации приложены фотографии с места. На снимках видно, что территория разрыта и огорожена.
В комментариях пользователи обрушили шквал жалоб на работу «Тепловой компании». Привели еще несколько аналогичных случаев: Сибирский проспект, 2; улица Багратиона вдоль домов №27е и №21; улица Пригородная, 10/1. Все омичи рассказывают о ямах на дорогах из-за действий коммунальщиков.
«Почти год нет проезда. Все закидано мешками с мусором, так как к бакам не пройти — грязь, ямы. Обращались к мэру и в администрацию. Обещали проложить дорожку, но видимо, забыли», — написала жительница дома №10/1 по улице Пригородная.