Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Весна в этом году преподносит жителям Омской области достаточно сюрпризов. Так, в марте в регионе еще шел снегопад, но куда более непредсказуемое явление — снег в середине апреля.
Жители Крутинского района проснулись сегодня утром и не поверили своим глазам. Двор окутало снегом так, словно на календаре сейчас февраль. Там лежал снежный слой такой плотности, что не было видно земли.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в регионе действительно ожидались осадки в ночь с 13 на 14 апреля. Температура при этом в темное время суток опускалась при прояснении до -15 градусов. В то же время на юге региона было +2.
Сегодня днем, 14 апреля, теплее не станет. Температура будет колебаться от -3 до +2 градусов. Осадков синоптики не обещают, но омичам стоит готовиться к сильному северному, северо-восточному ветру. Скорость составит 7-12 м/с, а местами порывы достигнут 17 м/с.
Завтра ночью, 15 апреля, местами столбик термометра опустится до -15 градусов, но в среднем температура будет на уровне от -5 до -10. Днем же немного потеплеет до -2… +3 градусов. Осадков не ожидается. Северо-восточный ветер задует со скоростью 7-12 м/с.
В воскресенье ночью, 16 апреля, температура воздуха составит -3… -8 градусов, местами -13. Днем может быть 0… +5 градусов, возможен небольшой снег. Ветер будет западный, северо-западный со скоростью 7-12 м/с.