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Зимние причуды. Омскую область в середине весны засыпало снегом

14 апреля 2023, 03:15
Фото: представлено читателем Города55

Омскую область в середине весны внезапно засыпало снегом

Погода в этом сезоне удивляет местных жителей.

Весна в этом году преподносит жителям Омской области достаточно сюрпризов. Так, в марте в регионе еще шел снегопад, но куда более непредсказуемое явление — снег в середине апреля.

Жители Крутинского района проснулись сегодня утром и не поверили своим глазам. Двор окутало снегом так, словно на календаре сейчас февраль. Там лежал снежный слой такой плотности, что не было видно земли.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в регионе действительно ожидались осадки в ночь с 13 на 14 апреля. Температура при этом в темное время суток опускалась при прояснении до -15 градусов. В то же время на юге региона было +2.

Фото: Скриншот с сайта Обь-Иртышского УГМС

Сегодня днем, 14 апреля, теплее не станет. Температура будет колебаться от -3 до +2 градусов. Осадков синоптики не обещают, но омичам стоит готовиться к сильному северному, северо-восточному ветру. Скорость составит 7-12 м/с, а местами порывы достигнут 17 м/с.

Завтра ночью, 15 апреля, местами столбик термометра опустится до -15 градусов, но в среднем температура будет на уровне от -5 до -10. Днем же немного потеплеет до -2… +3 градусов. Осадков не ожидается. Северо-восточный ветер задует со скоростью 7-12 м/с.

В воскресенье ночью, 16 апреля, температура воздуха составит -3… -8 градусов, местами -13. Днем может быть 0… +5 градусов, возможен небольшой снег. Ветер будет западный, северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

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#Алина Ясинская#Весна#Снег#Снегопад#Погода#Общество#Новости#Омская область#Крутинский район
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