Омич предстанет перед судом за контрабанду стратегически важных ресурсов

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что на местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ за контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере.
В мае прошлого года обвиняемый пытался незаконно перевести через границу РФ 5 кубометров пиломатериалов из древесины хвойных пород на сумму более 240 тысяч рублей. Омич решил сделать это путем дозагрузки незадекларированного леса к разрешенному для выпуска товару. Однако его планам помешали сотрудники таможни, которые сразу же пресекли нарушение.
«Уголовное дело направлено для рассмотрения в Карасукский районный суд Новосибирской области», — уточнили в прокуратуре.