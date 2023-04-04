Омич предстанет перед судом за контрабанду стратегически важных ресурсов

В мае прошлого года обвиняемый пытался незаконно перевести через границу РФ 5 кубометров пиломатериалов из древесины хвойных пород на сумму более 240 тысяч рублей. Омич решил сделать это путем дозагрузки незадекларированного леса к разрешенному для выпуска товару. Однако его планам помешали сотрудники таможни, которые сразу же пресекли нарушение.