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Омич предстанет перед судом за контрабанду стратегически важных ресурсов

4 апреля 2023, 12:31
Фото: Город55
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Таможенники поймали омича на дозагрузке незадекларированных пиломатериалов.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что на местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ за контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере.

В мае прошлого года обвиняемый пытался незаконно перевести через границу РФ 5 кубометров пиломатериалов из древесины хвойных пород на сумму более 240 тысяч рублей. Омич решил сделать это путем дозагрузки незадекларированного леса к разрешенному для выпуска товару. Однако его планам помешали сотрудники таможни, которые сразу же пресекли нарушение.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в Карасукский районный суд Новосибирской области», — уточнили в прокуратуре.
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#Ксения Карагодина#Контрабанда#Пиломатериалы#Прокуратура#Уголовное дело#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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