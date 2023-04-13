Пьяный омич влетел в барьер на железнодорожном переезде

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В Черлакском районе Омской области госавтоинспекторы возбудили административное дело на 36-летнего водителя, который будучи пьяным устроил ДТП на железнодорожном переезде.
«Минувшей ночью около 01:45 из больницы поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. Выяснилось, что 12 апреля в 23:15 автомобиля Chevrolet Aveo на трассе Омск — Черлак — граница с Республикой Казахстан на 182 километре при проезде регулируемого железнодорожного переезда на запрещающий сигнал въехал в устройство заграждения», — рассказали Городу55 в УГИБДД по Омской области.
После этой аварии мужчине и понадобилась помощь медиков, вот только в больнице и выяснилось, что за рулем он находился в состоянии опьянения. Проводится проверка, по итогам которой мужчину может ждать более суровое наказание.