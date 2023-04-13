Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Изображение материала

Пьяный омич влетел в барьер на железнодорожном переезде

13 апреля 2023, 05:06
Фото: УГИБДД по Омской области
Виновник аварии пытался проскочить на запрещающий сигнал
В результате ДТП мужчина не только попал в больницу, но и заработал себе административный протокол, который сулит лишение прав.

В Черлакском районе Омской области госавтоинспекторы возбудили административное дело на 36-летнего водителя, который будучи пьяным устроил ДТП на железнодорожном переезде.

«Минувшей ночью около 01:45 из больницы поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. Выяснилось, что 12 апреля в 23:15 автомобиля Chevrolet Aveo на трассе Омск — Черлак — граница с Республикой Казахстан на 182 километре при проезде регулируемого железнодорожного переезда на запрещающий сигнал въехал в устройство заграждения», — рассказали Городу55 в УГИБДД по Омской области.

После этой аварии мужчине и понадобилась помощь медиков, вот только в больнице и выяснилось, что за рулем он находился в состоянии опьянения. Проводится проверка, по итогам которой мужчину может ждать более суровое наказание. 

Пьяный водитель внедорожника спровоцировал массовое ДТП в Омске
Узнать подробнее
#Василий Попов#ДТП#Авария#Полиция#Алкоголь#Пьяный водитель#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Черлакский район#Казахстан
Подпишитесь
Строить логопарк в Омске будут участники войны за рынок нелегальных мигрантов
Вчера, 11:52
Ждали три года. В Омской области жители деревни самостоятельно отремонтировали дорогу
Сегодня, 05:44
Суд отказался банкротить фирму, которая оскандалилась из-за ремонта в Омской крепости
Вчера, 12:15
И стар, и млад. Тысячи омичей закрыли сезон вместе с «Авангардом»
Вчера, 23:43
Омский Союз ветеранов оказался не причастен к сборам средств с сотрудников ОмГУ
Вчера, 15:09
Пытались успокоить. В омском МВД прокомментировали смерть буйного соседа
Сегодня, 06:08