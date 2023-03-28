Двое омичей отправятся в тюрьму за сбыт наркотиков в палатах тубдиспансера

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что Ленинский районный суд приговорил двоих омичей к лишению свободы по по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Приняв к сведению смягчающие обстоятельства, суд назначил им наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил.