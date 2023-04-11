Осталось недолго мерзнуть. Синоптики пообещали омичам скорое возвращение тепла

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни. На смену похолоданию идет волна тепла, правда, будет она недолгой.
В ночь на среду, 12 апреля, будет до -8 градусов. Днем воздух прогреется до +7…+12 градусов. Потепление продолжится и в четверг, 13 апреля. Ночью столбики термометров покажут -3…+2 градуса. А уже днем температура составит +10…+15 градусов.
Правда, и ветер тоже наберет обороты. В среду и четверг метеорологи Обь-Иртышского УГМС прогнозируют порывы ветра местами до 17 метров в секунду.
«Неустойчивый характер погоды в Омской и на юге Тюменской областей связан с прохождением циклонов и их атмосферных фронтов. Ожидаются перепады атмосферного давления и большой суточный ход температуры воздуха», — рассказала начальник управления Наталия Криворучко.
Уже в пятницу, 14 апреля, тепло снова покинет Омскую область. Наш регион ждет очередное похолодание. Ночью и днем будет не теплее +3 градусов. При прояснении температура воздуха ночью составит -7…-12. Помимо этого, возможны небольшие осадки.