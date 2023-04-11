Осталось недолго мерзнуть. Синоптики пообещали омичам скорое возвращение тепла

В ночь на среду, 12 апреля, будет до -8 градусов. Днем воздух прогреется до +7…+12 градусов. Потепление продолжится и в четверг, 13 апреля. Ночью столбики термометров покажут -3…+2 градуса. А уже днем температура составит +10…+15 градусов.