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Published Сегодня, 06:56

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Осталось недолго мерзнуть. Синоптики пообещали омичам скорое возвращение тепла

11 апреля 2023, 06:56
Фото: Город55
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В Омске к четвергу резко потеплеет до +15 градусов

В ближайшие два дня осадков не ожидается.

Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни. На смену похолоданию идет волна тепла, правда, будет она недолгой.

В ночь на среду, 12 апреля, будет до -8 градусов. Днем воздух прогреется до +7…+12 градусов. Потепление продолжится и в четверг, 13 апреля. Ночью столбики термометров покажут -3…+2 градуса. А уже днем температура составит +10…+15 градусов.

Правда, и ветер тоже наберет обороты. В среду и четверг метеорологи Обь-Иртышского УГМС прогнозируют порывы ветра местами до 17 метров в секунду.

«Неустойчивый характер погоды в Омской и на юге Тюменской областей связан с прохождением циклонов и их атмосферных фронтов. Ожидаются перепады атмосферного давления и большой суточный ход температуры воздуха», — рассказала начальник управления Наталия Криворучко.

Уже в пятницу, 14 апреля, тепло снова покинет Омскую область. Наш регион ждет очередное похолодание. Ночью и днем будет не теплее +3 градусов. При прояснении температура воздуха ночью составит -7…-12. Помимо этого, возможны небольшие осадки.

прогноз погоды с 12.04 по 14.04прогноз погоды с 12.04 по 14.04
прогноз погоды с 12.04 по 14.04
Фото: Обь-Иртышское УГМС
#Юлия Истомина#Прогноз погоды#Потепление#Похолодание#Ветер#Обь-Иртышское УГМС#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область
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