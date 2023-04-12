До 21 апреля департамент городского хозяйства, «Управление дорожного хозяйства» и «Комбинат специальных услуг» проведут ямочный ремонт на подходах к кладбищам, подготовят стоянки для личного и общественного транспорта и наведут порядок как на самих кладбищах, так и на прилегающих к ним территориях.