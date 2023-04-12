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В Омске организуют дополнительные автобусы до кладбищ в родительский день

12 апреля 2023, 02:42
Фото: Город55
Их запустят в нужных направлениях за три дня до Радоницы.

День поминовения усопших выпадает в этом году на 25 апреля. Мэр Сергей Шелест уже начал готовиться к родительскому дню и подписал распоряжение об организации Радоницы. Так, 22, 23 и 25 апреля для горожан запустят автобусы до Ново-Кировского, Ново-Южного, Северо-Восточного, Старо-Восточного, Ново-Еврейского, Ново-Восточного, Мусульманского кладбищ.

Будут предусмотрены маршруты и до Западного, Юго-восточного кладбища, а также тех, что расположены в микрорайонах Осташково и Черемуховское. До 14 апреля для транспорта должны определить разворотные площадки и проверить исправность каждой машины.

До 21 апреля департамент городского хозяйства, «Управление дорожного хозяйства» и «Комбинат специальных услуг» проведут ямочный ремонт на подходах к кладбищам, подготовят стоянки для личного и общественного транспорта и наведут порядок как на самих кладбищах, так и на прилегающих к ним территориях.

Согласно опубликованному распоряжению, в Радоницу на кладбищах будут дежурить полицейские, народные дружины и бригады медиков.

Добавим, что в этом году Пасху отметят 16 апреля. Аналитики посчитали, во сколько омичам обойдется пасхальный кулич, если испечь его самому.

В Омске посчитали, сколько будет стоить пасхальный кулич
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#Алина Ясинская#Радоница#Родительский день#Автобусы#Город#Общество#Транспорт#Новости#Омск
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