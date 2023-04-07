В Омске посчитали, сколько будет стоить пасхальный кулич

Испечь пасху в домашних условиях выйдет дороже, поскольку в классическом рецепте идет много творога, а он в настоящее время стоит около 340 рублей за килограмм. Кроме того, для пасхи требуются несколько яиц, сливки, сливочное масло, цукаты и орехи.