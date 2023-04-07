В Омске посчитали, сколько будет стоить пасхальный кулич

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В Омске, посчитали, во сколько в 2023 году обойдется пасхальный кулич, если испечь его самому. Департамент экономической политики проанализировал средние цены в 25 сетевых магазинах города.
Для изготовления классического пасхального кулича необходимы молоко, мука, сливочное масло, сахар, яйца, дрожжи, изюм, ванилин, соль. Чтобы изготовить кулич весом 180 грамм необходимо 43 рубля 30 копеек.
Вот инфографика расчета продуктов на 4 кулича:
Перед Пасхой традиционно возрастает спрос на куриные яйца. Стоимость десятка яиц 1 сорта по данным мониторинга цен за 4 апреля составила 80,20 руб.
Испечь пасху в домашних условиях выйдет дороже, поскольку в классическом рецепте идет много творога, а он в настоящее время стоит около 340 рублей за килограмм. Кроме того, для пасхи требуются несколько яиц, сливки, сливочное масло, цукаты и орехи.