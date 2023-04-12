Ученый определил, сколько лет займет полет к ближайшей обитаемой звезде

Posted Вчера, 13:04
Published Вчера, 13:04
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Согласно теории вероятности, в Галактике могут существовать тысячи цивилизаций, но контакт с ними не был официально установлен. По словам ученого, если инопланетные цивилизации долетают до нас, то они более развиты и могут скрыть свое присутствие, наблюдая за нами. Технически путешествие к другим звездам длительно и сложно из-за светового барьера и огромных расстояний, приводит Pravda.Ru слова эксперта.
Сергей Замоздра сообщил, что Россия и другие страны используют телескопы для контроля космического пространства и поиска космических объектов. В Солнечной системе ищут бактерии на Марсе и спутниках Юпитера и Сатурна, но за пределами Солнечной системы пока не обнаружены сигналы от возможных звездных цивилизаций.
Из-за сложностей в финансировании и разработке двигателей технические возможности для путешествий к другим звездам ограничены. Тем не менее, в будущем возможно достижение ближайшей обитаемой звезды типа Проксимы Центавра, что займет около 50 лет на скорости не близкой к скорости света, заключил специалист.