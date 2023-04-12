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Posted Вчера, 13:04

Published Вчера, 13:04

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Ученый определил, сколько лет займет полет к ближайшей обитаемой звезде

12 апреля 2023, 13:04
Астрофизик Сергей Замоздра рассказал о возможности жизни на других планетах и о поиске внеземных цивилизаций.

Согласно теории вероятности, в Галактике могут существовать тысячи цивилизаций, но контакт с ними не был официально установлен. По словам ученого, если инопланетные цивилизации долетают до нас, то они более развиты и могут скрыть свое присутствие, наблюдая за нами. Технически путешествие к другим звездам длительно и сложно из-за светового барьера и огромных расстояний, приводит Pravda.Ru слова эксперта.

Сергей Замоздра сообщил, что Россия и другие страны используют телескопы для контроля космического пространства и поиска космических объектов. В Солнечной системе ищут бактерии на Марсе и спутниках Юпитера и Сатурна, но за пределами Солнечной системы пока не обнаружены сигналы от возможных звездных цивилизаций.

Из-за сложностей в финансировании и разработке двигателей технические возможности для путешествий к другим звездам ограничены. Тем не менее, в будущем возможно достижение ближайшей обитаемой звезды типа Проксимы Центавра, что займет около 50 лет на скорости не близкой к скорости света, заключил специалист.

#Ученые
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