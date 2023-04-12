Ученый определил, сколько лет займет полет к ближайшей обитаемой звезде

Согласно теории вероятности, в Галактике могут существовать тысячи цивилизаций, но контакт с ними не был официально установлен. По словам ученого, если инопланетные цивилизации долетают до нас, то они более развиты и могут скрыть свое присутствие, наблюдая за нами. Технически путешествие к другим звездам длительно и сложно из-за светового барьера и огромных расстояний, приводит Pravda.Ru слова эксперта.