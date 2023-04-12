Камкин: Германия не допустит спортсменов РФ на соревнования

Камкин отметил, что правительство Германии имеет право принимать решения о выдаче или невыдаче виз, но такие решения должны быть обоснованы. Он также указал на учащение случаев необоснованных отказов в выдаче виз в течение последнего года, когда члены семей не могут посетить своих родственников в Германии. Однако, по мнению Камкина, заявление о том, что именно спортсменам может быть отказано в выдаче визы, свидетельствует о предвзятом и политизированном решении.