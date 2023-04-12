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Камкин: Германия не допустит спортсменов РФ на соревнования

12 апреля 2023, 12:34
Александр Камкин, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова и германист, считает, что Германия попытается не допустить российских спортсменов к соревнованиям любыми способами, заявляя о возможном отказе в выдаче виз. Он поделился своим мнением с журналистом Pravda.Ru.

Камкин отметил, что правительство Германии имеет право принимать решения о выдаче или невыдаче виз, но такие решения должны быть обоснованы. Он также указал на учащение случаев необоснованных отказов в выдаче виз в течение последнего года, когда члены семей не могут посетить своих родственников в Германии. Однако, по мнению Камкина, заявление о том, что именно спортсменам может быть отказано в выдаче визы, свидетельствует о предвзятом и политизированном решении.

Такие решения могут негативно повлиять на отношения между Россией и Германией не только в визовых вопросах, но и в других сферах. Кроме того, это может привести к зеркальным мерам со стороны России и не способствовать конструктивному диалогу между двумя странами. Камкин заключил, что Германия сама идет на разрыв любых нормальных и адекватных отношений с Россией.

#Политика#Спорт
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