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В Омской области молочный завод довели до преднамеренного банкротства

11 апреля 2023, 04:01
Фото: Город55
Обвиняемые вывели со счетов предприятия больше 31,5 млн рублей.

Фигурантами уголовное дела по ст. 196 УК РФ стали 55-летний собственник и 59-летний директор ООО «Калачинский молзавод». По версии следствия, с 2015 по 2018 года они намеренно ухудшали финансовое положение предприятия, зная о внушительных долгах и неуплаченных налогах.

Чтобы вывести деньги, они заключили несколько фиктивных сделок и отказались от рабочего имущества. Допустим, перечислили 17 млн рублей номинальному учредителю, назвав это выплатой дивидендов, продали водителю служебную машину Toyota Camry по заниженной цене за 300 тыс рублей. Еще некоторую сумму — 6 млн рублей — они передали под отчет директору завода. Разумеется, для сокрытия этого они составляли фальшивые бухгалтерские документы.

По итогу им все удалось. Предприятие не смогло выполнить все требования кредиторов и уплатить налоги, но пострадали при этом достаточно сильно сотрудники завода. Задолженность по зарплате составила больше 2,2 млн рублей. Однако мужчины вины не признали в содеянном.

Для возмещения ущерба суд арестовал квартиру одного из обвиняемых, а также расчетные счета. Теперь бизнесменов ждет Калачинский городской суд.

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#Алина Ясинская#Молочный завод#Преднамеренное банкротство#Суд#Экономика#Бизнес#Общество#Новости#Омск
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