В Омской области молочный завод довели до преднамеренного банкротства

Чтобы вывести деньги, они заключили несколько фиктивных сделок и отказались от рабочего имущества. Допустим, перечислили 17 млн рублей номинальному учредителю, назвав это выплатой дивидендов, продали водителю служебную машину Toyota Camry по заниженной цене за 300 тыс рублей. Еще некоторую сумму — 6 млн рублей — они передали под отчет директору завода. Разумеется, для сокрытия этого они составляли фальшивые бухгалтерские документы.