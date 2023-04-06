Омскую «Тепловую компанию» решили банкротить еще и строители из Москвы

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Общество с ограниченной ответственностью «Сфера», зарегистрированное в Москве, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в омский арбитражный суд. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».
«Сфера» специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, ее доход за 2021 год (это последний год, за который есть полные данные) превысил 1 млрд рублей. Пост генерального директора фирмы занимает Сергей Александров.
Как уже писал Город55, начиная с прошлого года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на кредитора. В отношении ТК дело о банкротстве пока не начиналось.