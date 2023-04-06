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Published Сегодня, 11:18

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Омскую «Тепловую компанию» решили банкротить еще и строители из Москвы

6 апреля 2023, 11:18
Фото: Город55
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ООО «Сфера» официально заявило, что хочет идти в суд из-за долгов ТК.

Общество с ограниченной ответственностью «Сфера», зарегистрированное в Москве, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в омский арбитражный суд. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».

«Сфера» специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, ее доход за 2021 год (это последний год, за который есть полные данные) превысил 1 млрд рублей. Пост генерального директора фирмы занимает Сергей Александров.

Как уже писал Город55, начиная с прошлого года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на кредитора. В отношении ТК дело о банкротстве пока не начиналось.

 

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#Николай Эйхвальд#Тепловая компания#Город#Новости
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