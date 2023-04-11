В омском УФСИН произошли кадровые перестановки

До этого Зури работал заместителем начальника омской колонии, о чем сообщается в официальном сообществе регионального УФСИН. Еще раньше он трудился замначальника исправительной колонии № 10 в Тверской области. В его обязанности входил контроль за соблюдением режима отбывания наказания и переводом заключенных.