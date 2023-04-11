В омском УФСИН произошли кадровые перестановки

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Согласно данным сервиса Rusprofile.ru, временно исполняющим обязанности начальника ИК № 7 стал Зури Жорданович Гагнидзе. Он занял пост 7 апреля.
До этого Зури работал заместителем начальника омской колонии, о чем сообщается в официальном сообществе регионального УФСИН. Еще раньше он трудился замначальника исправительной колонии № 10 в Тверской области. В его обязанности входил контроль за соблюдением режима отбывания наказания и переводом заключенных.
Добавим, что начальником ИК № 7 является подполковник внутренней службы Михаил Алексеевич Рыбалко. Он значится руководителем в справочнике тюрем Российской Федерации.
Напомним, эта исправительная колония запомнилась скандалом, когда в сеть попала видеозапись, где якобы были запечатлены пытки заключенных. Представители омского УФСИН подтвердили, что это происходило. Виновные, как сообщили в управлении, понесли наказание.