Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Изображение материала

В омском УФСИН произошли кадровые перестановки

11 апреля 2023, 05:00
Фото: Город55
Исправительной колонией № 7 руководит новый человек.

Согласно данным сервиса Rusprofile.ru, временно исполняющим обязанности начальника ИК № 7 стал Зури Жорданович Гагнидзе. Он занял пост 7 апреля.

До этого Зури работал заместителем начальника омской колонии, о чем сообщается в официальном сообществе регионального УФСИН. Еще раньше он трудился замначальника исправительной колонии № 10 в Тверской области. В его обязанности входил контроль за соблюдением режима отбывания наказания и переводом заключенных.

Добавим, что начальником ИК № 7 является подполковник внутренней службы Михаил Алексеевич Рыбалко. Он значится руководителем в справочнике тюрем Российской Федерации.

Напомним, эта исправительная колония запомнилась скандалом, когда в сеть попала видеозапись, где якобы были запечатлены пытки заключенных. Представители омского УФСИН подтвердили, что это происходило. Виновные, как сообщили в управлении, понесли наказание.

Колониальная экономика: что покупает и что продает омское УФСИН
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Кадровые перестановки#УФСИН#ИК № 7#Общество#Новости#Омск
Подпишитесь
Топ арбитража. Преступные доходы Дмитрия Немиша и банкротные дела Дмитрия Елизарова
Сегодня, 03:01
Дебри превратились в дерби. Названы популярные ошибки омичей на «Тотальном диктанте»
Сегодня, 06:03
Олег Смолин анонсировал визит федерального министра Фалькова в Омскую область
Сегодня, 04:14
Наталья Макарова стала исполняющим обязанности ректора ОмГПУ
Сегодня, 03:03
Из-за предельного уровня дефицита бюджета омским МУПам придется платить больше
Сегодня, 05:51
Депутаты Омского горсовета одобрили новый устав «Тепловой компании»
Сегодня, 05:09