Колониальная экономика: что покупает и что продает омское УФСИН

Не секрет, что в Омске много мест лишения свободы. Они бывают разными: СИЗО, колонии строгого и общего режимов, «расконвои», в которых осужденные ведут относительно вольную жизнь. Однако все эти места (а на официальном языке — «учреждения») должны вести хозяйственную деятельность, чтобы обеспечивать свои потребности и отчитываться наверх о том, как они приносят пользу обществу.
Что это за потребности и что за польза? Мы решили изучить открытые данные, чтобы узнать немного больше. Такие данные есть, благо учреждения УФСИН, как и все остальные, обязаны определенным образом оформлять свою экономическую деятельность — и как покупатели, и как поставщики. При этом у них могут быть определенные преимущества перед другими, утвержденные федеральным правительством. Согласно официальным документам, «закупка товаров, работ, услуг, производство, выполнение, оказание которых осуществляются учреждением и (или) предприятием уголовно-исполнительной системы, в том числе для нужд исключительно организаций, предприятий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы», может осуществляться у единственного поставщика, без проведения полноценных электронных торгов.
«Исключительно для нужд»
Вполне ожидаемо, что разные учреждения УФСИН что-то поставляют друг другу. Самый обычный пример — продукты, и по открытым данным о закупках можно составить мнение и о рационе заключенных, и о том, не слишком ли большие деньги дерут колонии друг с друга за еду.
Набор продуктов очень простой. Вот, например, договор о поставке сырой свеклы (16 с половиной рублей за кило) и моркови (17.50). Масштабы тут промышленные — 66 и 75 тонн соответственно, так что суммарно получается больше двух миллионов рублей. В том же контракте фигурируют 450 тонн картофеля по вполне умеренной цене — 17 рублей 20 копеек за килограмм (понятно, что розница в какой-нибудь «Пятерочке» заметно дороже).
Еще заключенные едят маринованные овощи (свекла по 55 рублей за кило, капуста — по 60, морковь — по 55), пьют яблочный сок по 46 рублей за литр. Десятками тонн колонии закупают маргарин, муку, горох, перловку, пшеничную и ячневую крупы, сотнями тысяч литров — молоко, сотнями тысяч штук — куриные яйца, сотнями тонн — муку. Второй сорт, 27—28 рублей за кило.
Если кто-то думает, что заключенные — вегетарианцы, он, конечно, ошибается. Можно видеть, что колонии закупают говядину полутушами и четвертинами (цена — 243 рубля за кило), говяжьи субпродукты разных видов. Свининой конкретные колонии, по-видимому, обеспечивают себя сами: во всяком случае, они десятками тонн закупают кормовые смеси для поросят разных возрастов.
«Гордимся Родиной»
Судя по данным о закупках, именно заключенные отвечают в нашем городе и области за многие внешние проявления патриотизма. Во всяком случае, региональное министерство образования вовсю заказывает у колоний разнообразные государственные символы для «533 образовательных организаций»: гербы, флаги, флагштоки. Бюджету это обходится в довольно внушительные суммы. Скажем, есть контракт с ЛИУ-2 на поставку 206 стеклянных гербов РФ, каждый из которых обошелся налогоплательщикам в 2250 рублей. Настольный флагшток колониального производства стоит 550 рублей, уличный — 68 400. За «уличный флаг» чиновники готовы заплатить 1450 рублей, а за «протокольный флаг» — целых 9600.
Как раз в этом году федеральные власти постановили, что в каждой школе надо торжественно поднимать флаг страны. Получается, перед омскими колониями сейчас открылся очень перспективный рынок.
«Успех каждого ребенка»
Довольно неожиданным образом УФСИН оказалось поставщиком услуг для детей. Заключенные делают скамейки и шкафы для детсадов, матрасы, полотенца и подушки — для школ, пеленки — для перинатального центра. Можно найти контракты на поставку особого товара — «мебели для детей с ограниченными возможностями». Индивидуальное посадочное место стоит 65 тысяч рублей.
В райцентре Горьковское достраивают школу ценой почти в миллиард — и мебель туда поставлена как раз УФСИНом. 340 парт (каждая обошлась бюджету в 3600 рублей), 240 шкафов для хранения учебных пособий (8690 рублей штука), 90 стеллажей по 12 тысяч рублей за каждый. А еще компьютерные столы, столы для читального зала, десятки скамеек двух видов, по 10 и по 14 тысяч рублей за штуку.
Самое неожиданное здесь — участие омских колоний в реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». Способствуя такому успеху, заключенные шьют рюкзаки и спальные мешки, а еще организовывают отдых в детских оздоровительных лагерях. 21-дневная смена в Подгородке обойдется в 12 тысяч рублей на ребенка (80% из городского бюджета, 20% — из семейного) и, само собой, пройдет на должном уровне.
Услуги организатора включают «полноценное сбалансированное питание, воспитательную деятельность и организацию досуга силами квалифицированного педагогического состава, организованную программу содержательной деятельности (студии дополнительного образования, ежедневные развлекательные мероприятия, спортивно-оздоровительные мероприятия, отрядная работа и т. д.), отдых и оздоровление (как совокупность мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, занятие физической культурой, спортом, соблюдение режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде), присмотр, уход за детьми, содержание, обеспечивающие жизнь и здоровье детей в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и нормами…».
Фуражки и фуражки
Отдельная отрасль колониальной экономики, судя по открытым данным, — производство одежды, обуви и головных уборов. Все это заключенные шьют отдельно для персонала (и счет идет на сотни), отдельно — для себя, «спецконтингента» (а тут уже на тысячи). Специфика видна уже по названиям. Есть «белье зимнее», к которому, как выясняется, относят кальсоны и фуфайки (стоимость комплекта — 758 рублей, вроде недорого), есть плащи-накидки (2700 штука). Летом «персонал» носит пилотки и фуражки за 300 рублей, зимой — шапки-ушанки за две с лишним тысячи. В контрактах упоминаются «галстуки-банты» по сотне за штуку, «костюмы повседневные» и «летние платья», «тапочки (пантолеты)» и «зимние сапоги».
Одежду и обувь заключенные шьют и для заказчиков за пределами ФСИН. Вот, например, крупный договор с речным институтом: 600 бушлатов (каждый обошелся вузу в 10 тысяч рублей), тысяча вафельных полотенец, постельное белье. Для Гостехнадзора зэки нашили форменных фуражек, причем одна фуражка для младшего и старшего состава обошлась ведомству в 2450 рублей, а одна фуражка «высшего руководства», которая фигурирует в контракте в единственном числе, на целый порядок дороже — 25 тысяч.
Кстати, сотрудники Россельхознадзора щеголяют в форме колониального производства (по крайней мере, некоторые): служебные женские костюмы обошлись ведомству в 18 тысяч рублей штука. Еще заключенные могут шить форму для «сотрудников правоохранительных органов других государств», медицинские костюмы, матрасы. Детская клиническая больница имени Бисяриной получила от них шкафы и тумбы, Главное государственно-правовое управление Омской области — больше 400 стеллажей. Больница имени Кабанова центнерами закупает у заключенных сливочное масло, и это интересный показатель успехов УФСИНовского молочного животноводства.
Список будет неполон, если не упомянуть о том, что заключенные сами ремонтируют здания колоний (в том числе капитально — например, в Морозовке). УДХБ получает от них металлические емкости, администрация Исилькульского района — санитарные площадки и фонари. Пять столбов с фонарями для улицы Ленина в райцентре обошлись бюджету во внушительные 700 тысяч рублей.
И напоследок немного статистики
Крупнейший контракт, заключенный в системе омского УФСИН в 2022 году, — это контракт между колонией № 13 и региональным управлением на поставку моркови, свеклы и картофеля. 10.1 млн рублей. Это еще и по количеству поставленной продукции очень много — 585 тонн.
Больше всего контрактов в качестве поставщика заключила колония № 7: 61 контракт, одна сделка каждые шесть дней. На втором месте колония № 6 (42 контракта), на третьем — колония-поселение № 13 (27 контрактов).
Больше всего контрактов в качестве заказчика заключило (предсказуемо) областное управление: 41. Второе и третье места делят колонии № 8 и 12 — по 10 контрактов.
Чаще других сторонних структур продукцию УФСИН заказывало министерство образования Омской области. Контрактов всего восемь, но они довольно объемные (см. выше).
Национальных проектов, в реализации которых участвовали омские колонии в 2022 году, два: «Образование» (тут направления «Успех каждого ребенка, «Современная школа», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации») и «Формирование комфортной городской среды».