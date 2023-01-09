Колониальная экономика: что покупает и что продает омское УФСИН

Что это за потребности и что за польза? Мы решили изучить открытые данные, чтобы узнать немного больше. Такие данные есть, благо учреждения УФСИН, как и все остальные, обязаны определенным образом оформлять свою экономическую деятельность — и как покупатели, и как поставщики. При этом у них могут быть определенные преимущества перед другими, утвержденные федеральным правительством. Согласно официальным документам, «закупка товаров, работ, услуг, производство, выполнение, оказание которых осуществляются учреждением и (или) предприятием уголовно-исполнительной системы, в том числе для нужд исключительно организаций, предприятий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы», может осуществляться у единственного поставщика, без проведения полноценных электронных торгов.