В Омске на станции Московка сошел с рельсов железнодорожный вагон

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
В Омской транспортной прокуратуре выясняют все обстоятельства происшествия на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги, где с рельсов сошел вагон.
«Предварительно, сегодня около 7 часов омского времени на железнодорожной станции из-за столкновения двух вагонов произошел сход с пути одного из них. При этом опрокидывания не произошло», — пояснили в региональной транспортной прокуратуре.
В Омском следственном отделе на транспорте Восточного МСУТ СК России отметили, что инцидент произошел после соприкосновения вагонов во время проведения маневровых работ по перемещению вагонов с путей. Две колесные пары одного из вагонов сошли с рельсов.
Произошедшее никак не повиляло на график движения поездов, задержек не допущено.
Сообщается также, что по факту схода вагонов Омским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.