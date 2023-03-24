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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

В Омске на станции Московка вагон грузового поезда сошел с рельсов

24 марта 2023, 14:14
Фото: Город55
Омская транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов.

Сегодня, 24 марта, около двух часов дня выполнении маневровых работ произошел сход колесной пары одного вагона. Инцидент произошел на железнодорожной станции Московка.

Отметим, что обошлось без пострадавших. По итогу задержек в движении поездов не последовало. Сейчас выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

«Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуроре.
В Омской области с рельсов сошел вагон грузового состава
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#Ксения Карагодина#Поезд#Вагон#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Вагоны
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