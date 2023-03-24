В Омске на станции Московка вагон грузового поезда сошел с рельсов

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
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Updated Сегодня, 14:16
Сегодня, 24 марта, около двух часов дня выполнении маневровых работ произошел сход колесной пары одного вагона. Инцидент произошел на железнодорожной станции Московка.
Отметим, что обошлось без пострадавших. По итогу задержек в движении поездов не последовало. Сейчас выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
«Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуроре.