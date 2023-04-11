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Омич погиб в ДТП через 20 минут после дня своего рождения

11 апреля 2023, 04:33
Фото: 1MI
ДТП произошло ночью на сельской трассе
Трагедия произошла на сельской трассе Оконешниково — Калачинск.

В Омской области инициирована проверка из-за смертельного ДТП на 10 километре трассы Оконешниково-Калачинск, где ночью 8 апреля погиб 39-летний мужчина.

«Примерно в 00:20 водитель автомобиля Toyota Corona Premio не справился с управлением и врезался в грузовик „ГАЗ-3307“, который стоял на обочине», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.

В результате столкновения водитель иномарки скончался в карете скорой помощи. Как выяснил Город55, погибший 7 апреля отпраздновал свой 39-й день рождения.

Сейчас выясняются все нюансы этой аварии, в частности, были ли включены габаритные огни у стоявшего на обочине грузовика.

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#Василий Попов#ДТП#Авария#Смерть#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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