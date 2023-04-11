Омич погиб в ДТП через 20 минут после дня своего рождения

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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В Омской области инициирована проверка из-за смертельного ДТП на 10 километре трассы Оконешниково-Калачинск, где ночью 8 апреля погиб 39-летний мужчина.
«Примерно в 00:20 водитель автомобиля Toyota Corona Premio не справился с управлением и врезался в грузовик „ГАЗ-3307“, который стоял на обочине», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.
В результате столкновения водитель иномарки скончался в карете скорой помощи. Как выяснил Город55, погибший 7 апреля отпраздновал свой 39-й день рождения.
Сейчас выясняются все нюансы этой аварии, в частности, были ли включены габаритные огни у стоявшего на обочине грузовика.