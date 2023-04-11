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Житель Мордовии получил жуткий открытый перелом ноги после ДТП на омской трассе

11 апреля 2023, 04:01
Фото: 1MI
ДТП произошло в Крутинском районе Омской области
Мужчину госпитализировали в одну и районных больниц.

В Омской области госавтоинспекторы разбираются в жестком ДТП на трассе Омск – Тюмень, которую в народе за обилие тяжелых аварий прозвали «трассой смерти». Все произошло в воскресенье, 9 апреля около 09:50.

«Предварительно, 43-летний водитель грузового автомобиля JAC не выдержал безопасную дистанцию и влетел в большегруз Mercedes, которым управлял 55-летний мужчина», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

В результате этой аварии серьезно пострадал потенциальный виновник ДТП, который проживает в городе Саранске Республики Мордовия и работает в транспортной компании – ООО «Капитал Транспорт».

«У пострадавшего диагностированы тяжелые открытые переломы обеих костей правой голени и рваная рана ноги», - рассказал наш собеседник.

Что касается второго водителя, жителя Крыма, то он в аварии не пострадал.

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#ДТП#Авария#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Мордовия#Крым#Василий Попов
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