Житель Мордовии получил жуткий открытый перелом ноги после ДТП на омской трассе

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В Омской области госавтоинспекторы разбираются в жестком ДТП на трассе Омск – Тюмень, которую в народе за обилие тяжелых аварий прозвали «трассой смерти». Все произошло в воскресенье, 9 апреля около 09:50.
«Предварительно, 43-летний водитель грузового автомобиля JAC не выдержал безопасную дистанцию и влетел в большегруз Mercedes, которым управлял 55-летний мужчина», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
В результате этой аварии серьезно пострадал потенциальный виновник ДТП, который проживает в городе Саранске Республики Мордовия и работает в транспортной компании – ООО «Капитал Транспорт».
«У пострадавшего диагностированы тяжелые открытые переломы обеих костей правой голени и рваная рана ноги», - рассказал наш собеседник.
Что касается второго водителя, жителя Крыма, то он в аварии не пострадал.