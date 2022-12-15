Омские налогоплательщики пополнили бюджет родного региона на 70 млрд рублей

В пресс-службе УФНС России по Омской области сообщили о налоговых итогах 2022 года. Сообщается, что за 11 месяцев этого года консолидированный бюджет региона пополнился на 85.3 млрд рублей. Это на 19% или на 13.9 млрд рублей больше, чем годом ранее.
Отмечается, что основная доля доходов консолидированного бюджета Омской области сформирована за счет отчислений НДФЛ — 33,3 млрд рублей. Еще 27.7 млрд поступило по налогу на прибыль. Это 39% и 32,5% соответственно от общей суммы поступлений в консолидированный бюджет Омской области.
Из 85 млрд рублей в областной бюджет зачислено 70,4 млрд рублей. Это на 20,4% или на 11,9 млрд рублей выше уровня прошлого года. 83% поступлений в областной бюджет составили налог на прибыль (39,3%), налог на доходы физических лиц (33,2%), акцизы на пиво (10,5%).