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Омские налогоплательщики пополнили бюджет родного региона на 70 млрд рублей

Сегодня, 06:50
Фото: 1MI

В консолидированный бюджет Омской области в 2022 году поступило 85 млрд рублей

Больше всего налогов заплатили физические лица.

В пресс-службе УФНС России по Омской области сообщили о налоговых итогах 2022 года. Сообщается, что за 11 месяцев этого года консолидированный бюджет региона пополнился на 85.3 млрд рублей. Это на 19% или на 13.9 млрд рублей больше, чем годом ранее.

Отмечается, что основная доля доходов консолидированного бюджета Омской области сформирована за счет отчислений НДФЛ — 33,3 млрд рублей. Еще 27.7 млрд поступило по налогу на прибыль. Это 39% и 32,5% соответственно от общей суммы поступлений в консолидированный бюджет Омской области.

Из 85 млрд рублей в областной бюджет зачислено 70,4 млрд рублей. Это на 20,4% или на 11,9 млрд рублей выше уровня прошлого года. 83% поступлений в областной бюджет составили налог на прибыль (39,3%), налог на доходы физических лиц (33,2%), акцизы на пиво (10,5%).

В доходы бюджетов муниципальных образований поступило 14,8 млрд рублей — на 12,6%, или на 1,7 млрд рублей больше, чем годом ранее. Выросли платежи по патентной системе налогообложения на 40,8%, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 25,2%, земельному налогу на 23,6%, налогу на имущество физических лиц на 21,9%, единому сельскохозяйственному налогу на 19,1%, добавили в омском УФНС. 
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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Налоги#Бюджет#Омск
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