Омские налогоплательщики пополнили бюджет родного региона на 70 млрд рублей

В доходы бюджетов муниципальных образований поступило 14,8 млрд рублей — на 12,6%, или на 1,7 млрд рублей больше, чем годом ранее. Выросли платежи по патентной системе налогообложения на 40,8%, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 25,2%, земельному налогу на 23,6%, налогу на имущество физических лиц на 21,9%, единому сельскохозяйственному налогу на 19,1%, добавили в омском УФНС.