Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Изображение материала

Геннадий Долматов переизбран на посту главы Омского района. Какие у него планы?

10 апреля 2023, 11:59
Фото: https://vk.com/dolmatov_72
Районный совет депутатов продлил полномочия действующего главы еще на 5 лет.

Сегодня, 10 апреля, на заседании Совета депутатов Омского района прошло голосование за кандидатов на пост местного главы. За кресло руководителя пригорода боролись действующий глава Геннадий Долматов и военный комиссар Аркадий Власов. В итоге депутаты переизбрали Долматова на новый пятилетний срок, отдав ему большинство голосов: 16 — за, один — воздержался.

В своем обращении к районным депутатам Долматов отметил, что для него важно закончить ту работу, которая была развернута в части реализации целевых программ и модернизации жилищно-коммунальной сферы.

«Мы сделали многое, но этого недостаточно. Я чувствую в себе силы, чтобы продолжить начатое, поэтому я здесь, перед вами, и уверен, что вместе нам по силам любые самые амбициозные задачи!», — заявил Геннадий Долматов.

Также в своей речи руководитель местной администрации рассказал о планах на ближайшие пять лет. Среди них — увеличение доходов в консолидированный бюджет, поддержка малого и среднего предпринимательства с помощью грантов и субсидий, создание технопарка, ликвидация свалок, строительство водопроводов и ремонт скважин, газификация нескольких поселений, реконструкция культурных учреждений и спортивных объектов на территории Омского района.

Напомним, Геннадий Долматов руководит Омским районом с 2012 года и также является секретарем местного отделения партии «Единая Россия». С начала СВО он активно поддерживает мобилизованных и их семьи — за эту работу в декабре 2022 года ему вручили почетную грамоту за подписью секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

Кроме того, Геннадий Долматов вошел в сотню самых влиятельных омичей по версии Города55.

#Омская область#Важное
Подпишитесь
В Омской области появится министерство по делам молодежи
Сегодня, 08:18
Фридманы переписали одну из своих компаний с офшора на внука
Сегодня, 05:19
Хоценко назначил Ивана Кротта министром образования Омской области
Сегодня, 04:13
Детскому саду в омском поселке Амурский выдали разрешительный документ
Сегодня, 05:27
Шкуренко и Шадрин открыли сразу три филиала своего торгового дома в других регионах
Сегодня, 05:51
Омский «Авангард» вылетел из розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина
Вчера, 17:27