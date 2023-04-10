Геннадий Долматов переизбран на посту главы Омского района. Какие у него планы?

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
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Updated Сегодня, 12:03
Сегодня, 10 апреля, на заседании Совета депутатов Омского района прошло голосование за кандидатов на пост местного главы. За кресло руководителя пригорода боролись действующий глава Геннадий Долматов и военный комиссар Аркадий Власов. В итоге депутаты переизбрали Долматова на новый пятилетний срок, отдав ему большинство голосов: 16 — за, один — воздержался.
В своем обращении к районным депутатам Долматов отметил, что для него важно закончить ту работу, которая была развернута в части реализации целевых программ и модернизации жилищно-коммунальной сферы.
«Мы сделали многое, но этого недостаточно. Я чувствую в себе силы, чтобы продолжить начатое, поэтому я здесь, перед вами, и уверен, что вместе нам по силам любые самые амбициозные задачи!», — заявил Геннадий Долматов.
Также в своей речи руководитель местной администрации рассказал о планах на ближайшие пять лет. Среди них — увеличение доходов в консолидированный бюджет, поддержка малого и среднего предпринимательства с помощью грантов и субсидий, создание технопарка, ликвидация свалок, строительство водопроводов и ремонт скважин, газификация нескольких поселений, реконструкция культурных учреждений и спортивных объектов на территории Омского района.
Напомним, Геннадий Долматов руководит Омским районом с 2012 года и также является секретарем местного отделения партии «Единая Россия». С начала СВО он активно поддерживает мобилизованных и их семьи — за эту работу в декабре 2022 года ему вручили почетную грамоту за подписью секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.
Кроме того, Геннадий Долматов вошел в сотню самых влиятельных омичей по версии Города55.