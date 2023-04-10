Геннадий Долматов переизбран на посту главы Омского района. Какие у него планы?

Также в своей речи руководитель местной администрации рассказал о планах на ближайшие пять лет. Среди них — увеличение доходов в консолидированный бюджет, поддержка малого и среднего предпринимательства с помощью грантов и субсидий, создание технопарка, ликвидация свалок, строительство водопроводов и ремонт скважин, газификация нескольких поселений, реконструкция культурных учреждений и спортивных объектов на территории Омского района.