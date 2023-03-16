Многолетний лидер нашего рейтинга не стал изменять себе и вновь занял первое место. От Буркова ждут мощной и яркой избирательной кампании, закономерным результатом которой должно стать избрание на второй срок.



Итоги же самого 2022 года для губернатора можно назвать как минимум неоднозначными. Серьезной оппозиции в регионе у него так и не появилось, но вот внешнеполитические обстоятельства подкинули много поводов для беспокойства. В рамках подготовки омичей к СВО ему пришлось неоднократно выступать с неоднозначными заявлениями, которые, безусловно, не добавили ему рейтинга. Например, однажды губернатор честно признался в Москве, что в бюджете области не хватает средств и в перспективе будет нечем платить зарплату.



Другим серьезным ударом для Буркова стал разгромный визит в регион генпрокурора РФ Игоря Краснова. Руководитель федерального ведомства не только не стеснялся в выражениях, но и не один раз сокрушался, что губернатора нет в регионе. Особое внимание при критике Омской области Краснов и его подопечные уделили теме заваленной работе по нацпроектам.



Другой момент, который сложно трактовать как сугубо положительный, это, конечно, обилие командировок первого лица региона. Помимо подшефного города Стаханов в ЛНР, Бурков съездил и в большое количество новых мест (вспомнить хотя бы его “турне” по азиатским странам в конце года).



Влиятельность Буркова основана на максимальной лояльности подчиненных, члены его команды занимают ключевые посты и контролируют главные сферы политической, экономической и общественной жизни. Губернатор в этом плане идет по стопам Леонида Полежаева, продолжая являться главным политическим игроком региона. В отличие от других губернаторов “технократического призыва”, Александр Бурков сумел проявить себя как сильный политик, при этом оградил себя от завышенных требований или критики со стороны Москвы. Ждем в мае-июне встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая официально сделает Буркова ставленником Путина на выборах.