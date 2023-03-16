Город55 представляет рейтинг влиятельности омских персон за 2022 год. Локальные противостояния, окрашенные в цвета СВО и грядущих в 2023 году выборов губернатора, внесли свои коррективы в исследование.
Обращают на себя внимание перестановки в “силовом” блоке. Также заметен тренд на усиление отдельных чиновников, чьи умения оказались востребованы для налаживания работы в тылу и помощи фронту.
Кто смог увеличить влияние в регионе, а кто, наоборот, сдал позиции и потерял часть влияния? Об этом мы рассказываем в нашем ежегодном большом спецпроекте о самых влиятельных людях Омской области.
«Топ-100 самых влиятельных людей Омской области» — это рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния. Формирование итоговой сотни проходило в несколько этапов, чтобы охватить максимально широкий круг лиц и получить наиболее объективные оценки.
Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе - на втором выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.
Многолетний лидер нашего рейтинга не стал изменять себе и вновь занял первое место. От Буркова ждут мощной и яркой избирательной кампании, закономерным результатом которой должно стать избрание на второй срок.
Итоги же самого 2022 года для губернатора можно назвать как минимум неоднозначными. Серьезной оппозиции в регионе у него так и не появилось, но вот внешнеполитические обстоятельства подкинули много поводов для беспокойства. В рамках подготовки омичей к СВО ему пришлось неоднократно выступать с неоднозначными заявлениями, которые, безусловно, не добавили ему рейтинга. Например, однажды губернатор честно признался в Москве, что в бюджете области не хватает средств и в перспективе будет нечем платить зарплату.
Другим серьезным ударом для Буркова стал разгромный визит в регион генпрокурора РФ Игоря Краснова. Руководитель федерального ведомства не только не стеснялся в выражениях, но и не один раз сокрушался, что губернатора нет в регионе. Особое внимание при критике Омской области Краснов и его подопечные уделили теме заваленной работе по нацпроектам.
Другой момент, который сложно трактовать как сугубо положительный, это, конечно, обилие командировок первого лица региона. Помимо подшефного города Стаханов в ЛНР, Бурков съездил и в большое количество новых мест (вспомнить хотя бы его “турне” по азиатским странам в конце года).
Влиятельность Буркова основана на максимальной лояльности подчиненных, члены его команды занимают ключевые посты и контролируют главные сферы политической, экономической и общественной жизни. Губернатор в этом плане идет по стопам Леонида Полежаева, продолжая являться главным политическим игроком региона. В отличие от других губернаторов “технократического призыва”, Александр Бурков сумел проявить себя как сильный политик, при этом оградил себя от завышенных требований или критики со стороны Москвы. Ждем в мае-июне встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая официально сделает Буркова ставленником Путина на выборах.
Бессменный спикер регионального парламента поднялся еще на одну ступень вверх в рейтинге влиятельности. Абсолютно подконтрольный и, самое главное, понятный состав депутатов, четко слаженная работа областного парламента, а также железная хватка самого Варнавского — вот секрет его успеха и политического долголетия.
Став, может быть, чуть менее медийным, Варнавский явно сосредоточился на работе с депутатским корпусом и не прогадал — для региона, как и для губернатора, он все еще остается незаменимой частью команды. Владимир Варнавский имеет необходимый авторитет, не амбициозен и результативен, но с большой долей вероятности это его последний созыв в силу возраста.
Предыдущий, 2022 год стал для Олега Зарембы настоящим испытанием в должности заместителя председателя облправительства и руководителя министерства региональной политики. Причина в электоральной кампании в Омский городской совет, где традиционно были сильны коммунисты.
Кампания сложилась максимально удачно — “красные” смогли взять всего один мандат, что является для них самым низким результатом в истории. По итогам кампании политтехнологи и околополитические блогеры констатировали выход Омска из “красного пояса”.
Объявленная в феврале 2022 года СВО также усложнила работу министерству региональной политики. Однако по прошествии года можно заключить, что и эту работу ведомство выполнило как минимум на четверку — громких скандалов, акций протеста или серьезных замечаний со стороны Федерации допущено не было. Но без мелких нареканий все же не обошлось — вспомнить хотя бы истории мобилизованных, которые пожаловались на не самые лучшие условия размещения в омском лагере. Хотя в Омск свезли 10 000 мобилизованных со всей Сибири.
Почти все время в конце года Олег Заремба провел в подшефном городе Стаханове, поэтому у некоторых экспертов возникло ощущение, что приобретенным за весь год влиянием у него просто нет времени воспользоваться.
Сразу на 8 позиций вверх поднялся мэр Омска Сергей Шелест. В прошлом году до попадания в десятку самых влиятельных ему объективно не хватило собственной команды, политического опыта и серьезных успехов. В 2022 году все это у него появилось.
Мэр Омска в качестве секретаря городского отделения «Единой России» и главного медийного лица отработал всю избирательную кампанию в Омский городской совет, что вылилось в крайне удачный для партии результат (36 мандатов из 40 возможных). К концу года уже можно было примерно понять, какой мэр видит свою команду и в какую сторону намерен двигаться.
Определенно, можно говорить о том, что мэр сейчас на подъеме — негатива у омичей он еще не успел вызвать, а вот позитивный настрой к нему у людей все еще сохраняется. При этом некоторые участники рейтинга все же выделяют Шелеста как самостоятельную фигуру, которая в достаточной мере дистанцирована от губернатора, а значит, имеет плюсы от ассоциации с ним, а вот антирейтинг главы региона на него не распространяется.
Эксперты действительно высоко оценивают профессиональные и личные качества Сергея Шелеста, но уже призывают присмотреться к его здоровью. История с операцией по замене тазобедренного сустава говорит о том, что здоровье мэра находится не в оптимальном состоянии, а это может помешать сложной и изматывающей работе в качестве омского градоначальника.
Второй человек в региональном облправительстве продолжает оставаться одним из самых незаменимых членов команды губернатора Буркова. Предыдущий год показал, что Бойко является одним из тех чиновников, что связывают воедино все областное правительство, и обойтись без него будет сложно.
В прошлогоднем рейтинге мы предполагали снижение уровня его влияния, однако 24 февраля 2022 года разбило в пух и прах все наши прогнозы. СВО поставила перед региональными властями ворох совершенно новых и неожиданных задач, в выполнении которых определенно понадобился опыт и менеджерский талант Бойко.
Особенно с учетом того, что 2022 год стал для губернатора годом разъездов и командировок, а вечно “остающийся за старшего” Бойко единолично решал вопросы с подчиненными, местными элитами и силовиками. И, как мы видим по его позиции в рейтинге, как минимум в этом деле не провалился.
В определенный минус Валерию Петровичу можно занести разве что несколько громких провалов регионального правительства в строительной сфере, но и там виноватого нашли быстро — им стал другой замгубернатора, Михаил Губин, который и был отправлен в отставку.
Впрочем, Бойко также удается себя проявить в положительном ключе. Например, он взял под контроль ситуацию в Тевризском районе, когда там в прошлом году начал буквально заканчиваться газ для населения. На границе 2022 и 2023 годов Бойко уже привычно вновь занялся этой проблемой.
А вот и первая сенсация нашего рейтинга — 6-е место для Алексея Афанасьева. Новый прокурор Омской области работает в регионе всего лишь с 28 декабря 2022 года, но уже забрался на 6-ю строчку рейтинга (его предшественник Николай Студеникин закончил рейтинг 2021 года на 5-й позиции).
Как нам кажется, эксперты склонны переоценивать влиятельность нового прокурора из-за отсутствия информации о нем в публичном поле и обстоятельств его прихода: ранее в Омск приезжал генпрокурор РФ Игорь Краснов вместе с целой комиссией, результаты работы которой обернулись для многих местных структур волной критики.
Студеникин уволился до проверки и, судя по ее результатам, прекрасно понимал, каким будет ее итог. Афанасьев же, по мнению наших экспертов, должен будет разбираться во всех тех проблемах, которые остались от предыдущего главы ведомства, и заново выстраивать его работу. Из Карелии бывший первый заместитель прокурора республики приехал на выжженную землю, поскольку ранее вертикаль ведомства была демонтирована почти полностью.
Непривычно низкое место занял начальник УФСБ России по Омской области Алексей Савченков. За год он потерял сразу пять позиций. Падение никак не коррелирует с его профессиональными обязанностями или новостями, связанными с УФСБ.
Скорее наоборот. 2022 год, когда грянули сначала протесты в Казахстане, затем СВО, а за ними и мобилизация, серьезно добавил работы сотрудникам ведомства, из-за чего большая часть их работы пропала из медийного пространства, как и сам глава ведомства.
Вероятно, поэтому часть экспертов решили не ставить Савченкову высокие оценки. Однако не стоит недооценивать работу ФСБ, особенно в такие сложные для нашей страны времена.
Постоянство — признак мастерства, что доказывает Дмитрий Ушаков, занимая 8-е место (год назад он был 7-м). В 2022 году Ушаков только упрочил свои позиции в региональном правительстве. На нем все так же лежит финансово-экономический блок, а кроме того он продолжает заниматься цифровизацией.
Отдельно стоит отметить успехи Ушакова как искателя инвесторов для региона. Грядущее строительство в Омске логистических центров, заход крупных федеральных застройщиков, контакты с другими государствами — все это, как мы прекрасно понимаем, большая заслуга именно Дмитрия Владимировича.
Практически полная творческая свобода и доверие губернатора — вот что делает Ушакова одним из самых независимых, но при этом влиятельных людей Омской области.
Небольшое падение продемонстрировал глава УМВД Вячеслав Крючков. В Омске он уже давно считается “своим”, со всей региональной повесткой знаком, необходимым авторитетом генерал-майор обладает в полной мере. В прошлом году, в отличие от 2021-го, в крупных коррупционных скандалах подчиненные Крючкова замечены не были.
Поэтому никаких серьезных причин для падения в рейтинге у Крючкова нет. Все дело в том, что другие участники рейтинга усилили позиции на почве СВО, а для генерал-майора полиции это событие не оказалось определяющим.
По сравнению с прошлым годом Александр Артемов скакнул сразу на две позиции вверх. В предыдущем рейтинге влиятельности он был 11-м. Сказался успех «Единой России» на выборах в горсовет, а также активная работа Артемова в деле помощи участникам специальной военной операции и мирным жителям.
В руках Артемова все еще сохраняются управление партийным аппаратом, возможность влиять на решение депутатов заксобрания, развитая сеть в сельских районах и многолетний авторитет «комсомольского призывника». Помимо этого Артемов в очередной раз доказал, что может большие и ресурсоемкие проблемы решать в ограниченных условиях и при небольшой порции разговоров на повышенных тонах. Очевидно, что с годами количество обязанных Артемову и его политических должников только растет, что положительно сказывается на его внутриполитическом статусе.
Да и не секрет, считают некоторые наши эксперты, что Александр Васильевич — безальтернативная замена неувядающему, но все же уже очень возрастному спикеру ЗС Владимиру Варнавскому. А это тот случай, когда быть вторым в деревне сильно лучше, чем первым в городе.
Один из самых богатых омичей Темури Латария наращивает собственное влияние второй год подряд, прыгнув еще на 11 позиций вверх. Очевидно, что на данный момент он является самым приближенным к региональной власти предпринимателем. Помимо этого Темури Отарьевич поставляет очень много продукции своих заводов министерству обороны, а значит, имеет крайне защищенную позицию и становится едва ли не опорным бизнесменом региона.
Сам же Латария активно развивает бизнес, не скупится на меценатские проекты (например, активно финансово поддерживает театр драмы), а еще не жалеет денег на поддержку всех, кто о ней просит (например, летом он вместе с мэром Омска Сергеем Шелестом открыл зеленую зону отдыха).
2023 год наступил, а значит, не за горами открытие анонсированного Латарией ресторана «Гурман»: работы на объекте идут полным ходом и, судя по всему, продлятся не долго. Если наши эксперты не переоценили влиятельность Темури Отарьевича, то на открытии ресторана стоит ждать добрую половину нашего сегодняшнего рейтинга.
Как феникс, восстав из пепла, Михаил Александрович прыгнул с 30-го на 12-е место. Сейчас Сутягинский старается поменьше светиться в Омске, так как у него есть молодой и еще не успевший расстроить местных жителей бизнес в другом регионе.
Он вообще будто перезагрузил свою империю в 2022 году. В конце года в Пскове открылся принадлежащий ему завод БОПЭТ-пленки, а самого предпринимателя региональные власти буквально носят на руках. Экологические протесты против предприятия Сутягинского в Пскове давно уже носят характер сходок политических неформалов и фриков, а это значит, что проект воистину ему удался.
Особой удачей стоит считать участие в церемонии открытия президента РФ Владимира Путина. Да, вместо личного визита глава государства предпочел метод видеосвязи, но сам факт, что на снимках прессы оказались одновременно Путин и Сутягинский, отправляет личный бренд последнего в стратосферу.
Меняются губернаторы и политические настроения в Омской области, но статус директора нефтезавода неизменен. Олег Белявский успешно руководит регионообразующим предприятием, реализует масштабные инвестиционные проекты и оказывает социальную помощь. При любых раскладах Белявский всегда фигурирует в списке потенциальных кандидатов в губернаторы, ведь система «Газпромнефти» способна пролоббировать буквально любой проект в нашей стране.
Помимо колоссального влияния Белявский обладает и личной харизмой. В омской медийной тусовке до сих пор ходят истории о поразительной скромности и простодушии одного из главных промышленников Сибири. А такие вещи могут подкупить любого эксперта.
Год назад в рейтинге самых влиятельных омичей гендиректор нефтезавода, как и сейчас, был 13-м. При этом его суммарный средний балл вырос по сравнению с прошлогодним. Это говорит о том, что свою влиятельность Белявский все же усилил, просто пресловутый «фактор СВО» вытолкнул наверх несколько других персон, а на него никак не повлиял.
В Омске уроженец Амурской области работает с сентября 2021 года. Тогда в рейтинге влиятельности Олег Винников был только тринадцатым. В 2021 году глава СУ Следственного комитета по Омской области поднялся на восьмую строчку, а сейчас упал на 14–15-е место.
В 2022 году сотрудники Следственного комитета вновь занимались своей работой, практически не попадали в крупные скандалы. В чем же тогда причина падения? Эксперты считают, что в первую очередь — в настроениях самого коллектива следователей по отношению к Олегу Евгеньевичу и в одном существенном факторе.
Боимся повториться, но иначе сказать это не получается: фактор СВО изрядно перетряхнул всю систему влиятельности в регионе, поэтому все персоны из верхней части рейтинга, никак не связанные с контролем мобилизации и расходов на СВО, сильно упали. Случай Олега Винникова — тот самый.
Продолжает свое победоносное шествие к вершинам рейтинга Игорь Антропенко. В этом году он даже выше отца — известного предпринимателя и одного из самых уважаемых корифеев омского бизнеса.
В Госдуме Антропенко занимается законодательными вопросами промышленности. Демонстрирует постоянный рост в рейтинге (в прошлом году он был 36-ым, а еще годом ранее — и вовсе 78-м).
Опять же, сказывается близость Антропенко к федеральным центрам принятия решений и наличие аффилированных СМИ.
Планомерный рост показывает в нашем рейтинге бывший мэр Омска Оксана Фадина (в прошлом году ей досталось 23-е место). За прошедший год действительно произошла пара изменений, которая укрепила позиции бывшей градоначальницы в глазах наших экспертов.
Начнем с того, что Оксана Николаевна, в отличие от своих коллег в Госдуме, физически практически всегда находится в Омске (вылетая в Москву лишь на заседания), а значит, для нее каждая неделя является региональной.
Это помогает ей не только находится на виду (возросшая медийная активность этому также не мешает), но еще и не терять контакт как с избирателями, так и с местными элитами. Оксана Николаевна на удивление быстро освоилась в депутатском кресле (честно, мы приятно этим удивлены).
Митрополит Омский и Таврический Владимир остался на своем месте в рейтинге. В целом для него мало что изменилось за год — омские элиты не стали более набожными, поэтому контакт с ними у Владимира не сказать, что сильно складывается. Да и возраст митрополита все же накладывает свои ограничения — 82 года как-никак.
В 2022 году митрополит был вынужден больше заниматься делами мирскими. Например, Омская епархия наконец-то получила разрешение на ввод в эксплуатацию пятиэтажного здания № 25а по улице Интернациональной. А это значит, что помещения нужно обживать, обустраивать и все равно доводить до ума (кто переезжал из одной квартиры в другую, прекрасно понимает, о чем идет речь).
Вопросы благотворительности тоже никуда не делись. На Омскую епархию также повлиял «фактор СВО», однако заметно, что никакого весомого политического капитала на нем омские священнослужители не заработали.
Небольшое падение продемонстрировал Олег Николаевич по итогам 2022 года (16-е место в прошлогоднем рейтинге). В 2021 году он был на волне успеха от выигранной избирательной кампании, а вот 2022 год никаких больших побед или успехов корифею Госдумы не принес.
Но может принести их 2023 год. Многолетней вотчиной Смолина в регионе считается ОмГПУ, который он не позволяет ни с кем объединять вот уже много лет. Не позволит сделать это и еще раз, особенно если учесть, что ректор педуниверситета Иван Кротт стал региональным министром образования. Думается, что это позволит Смолину только укрепить связи с омской землей и расширить влияние на другие вузы и образовательные организации региона. Тем более что отказ от болонской системы и последующая реформа сулит для образовательных учреждений новые бюджетные вливания и ресурсы, а для Смолина — увеличение уровня влиятельности.
Помимо этого, с уходом министра образования Омской области Татьяны Дерновой Смолин сможет отыграть упущенные политические очки от отмены в регионе выплат за домашнее обучение. Так что ждем от него роста в следующем году.
Главный распорядитель бюджета в правительстве Омской области Вадим Чеченко взлетел в нашем рейтинге, словно на ракетном ускорителе — 17–19-е место против 50-го в прошлогоднем списке. Уже сегодня можно признать, что Чеченко стал одним из главных победителей в гонке за политическими очками, разыгрываемыми на фоне фактора СВО.
Санкции, дополнительные бюджетные расходы, помощь беженцам и острая нехватка денег в ряде ведомств (не пугайтесь, это единый тренд для всех регионов страны, а не только в Омской области) потребовали от Чеченко демонстрации его таланта по поиску средств во всей красе.
А это значит, что в поход на поклон к нему нужно собираться сильно дольше обычного, а его бюджетное «нет» будет переживаться в разы больнее. Для того чтобы расти в рейтинге в таких условиях, Чеченко было необходимо просто хорошо работать и не совершать ошибок, в чем он, безусловно, преуспевает уже который год.
В прошлом году мы писали, что Чеченко постепенно уходит в тень вице-губернатора Дмитрия Ушакова. Однако позиции финансово-экономического блока укрепляются, а значит, его члены наращивают свое влияние.
Вадим Бережной продолжает набирать аппаратный вес и как следует запасается политическим капиталом (в прошлогоднем рейтинге он стал 31-м). В целом трудно назвать конкретные причины его роста: многие эксперты считают, что Вадим Григорьевич просто планомерно выполняет свою работу, не допускает осечек и напитывается опытом.
Для некоторых этого могло быть мало, но для фронтмена омской «Единой России», как показывает рейтинг, вполне себе хватает. При этом в партии уже налажена благотворительная работа, давно не случалось никаких скандалов, а также появилась стрессоустойчивая и яркая пресс-служба.
Да и на медицинском поприще у Бережного все складывается хорошо — коронавирус в регионе почти побежден, свиной грипп так и не стал колоссальной проблемой (хотя многие это предсказывали), КМХЦ продолжает оставаться самым современным и трендовым медучреждением региона. На его базе оказывается помощь раненым из ЛНР и ДНР. Вадим Бережной вместе с коллегами-врачами несколько раз выезжал в Донбасс, где проводились операции. Омские врачи первыми наладили транспортировку пациентов за Урал для оказания высокотехнологичной помощи и реабилитации.
После отъезда опального раввина Ошера Кричевского Геннадий Шмерельевич стал единоличным лидером всей еврейской общины города. Немного отойдя от оперативного управления бизнесом (все-таки есть кому передать бразды правления без страха, что все исчезнет), сейчас Геннадий Фридман остался в первую очередь благодетелем и лоббистом интересов общины. Оно и понятно — в еврейской культуре крайне важно взаимодействие со своей семьей и общиной.
Фридманы строят отель на месте бывшего здания Облпотребсоюза. Объект должен был стать важной частью инфраструктуры молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года, но санкции все отменили.
Впрочем, здание уже готово, а применение ему опытнейший предприниматель обязательно придумает. Скорее всего, нас ждет открытие хорошей гостиницы и ресторана при ней.Впрочем, обширного влияния и огромного количества знакомств Геннадию Шмерельевичу хватит еще на много лет вперед, чтобы оставаться в сотне самых влиятельных омичей.
Охладевший к политической борьбе хозяин агрегатного завода Сергей Морев продолжает находиться в верхней части нашего рейтинга, скорее, по привычке. Раньше Морева считали одним из самых сильных местных политических игроков из-за собственных медиаактивов (газета «Четверг» и телеканал «Омск ТВ»), ряда подконтрольных депутатов в Заксобрании (а еще раньше и в горсовете Омска) и больших лоббистских возможностей.
Сейчас же Морева объективно интересует развитие предприятия, диверсификация доходов и увеличение прибыли. Охотником за городскими объектами, предприятиями или большими должностями для своей команды он быть перестал.
Видимо, наши эксперты все еще находятся под впечатлением от начала СВО и повысившегося в связи с этим статуса агрегатного завода.
Удивительно, как всем уже давно известный политик, постепенно отходящий от дел, все еще высоко котируется омскими экспертами. Оно и понятно: в свете постепенно закручивающихся гаек по всем фронтам известная своей жаждой запретов Елена Борисовна вновь смотрится как ультрасовременный российский правый политик.
Вероятно, незаслуженно высокое место в рейтинге (в прошлом году Елена Борисовна был лишь 45-й) связано с крайне удачным новым проектом — дочерью Екатериной как публичным политиком и ее «Лигой безопасного интернета».
Не стоит забывать, что Мизулина все еще представляет исполнительную власть Омской области в верхней палате российского парламента, а львиная доля ее влиятельности — связи в юридической среде и судах. Плюс через «Лигу безопасного интернета» Елена Борисовна может доставить уйму проблем любому, кто в этом самом пока еще небезопасном интернете проводит время, а это очевидный показатель влиятельности, только не регионального, а скорее федерального масштаба.
Валерий Кокорин был и остается крупнейшим рантье в Омской области. В начале 2023 года он запустил масштабную реорганизацию своего бизнеса, решив отказаться от многочисленных финансовых и юридических прокладок между своей персоной и собственными активами, просто переписывая их на себя. Тяжелые времена пандемии прошли, их последствия постепенно сглаживаются, а значит, дела предпринимателя определенно идут в гору.
А вот где можно отметить стагнацию Кокорина, так это на политическом поприще: когда-то бывший одним из ярчайших региональных парламентариев, теперь Кокорин незаметен и все больше выступает фоном для выступающих коллег.
Редакция считает 25-е место Кокорина два года подряд несколько завышенным, но наши эксперты непреклонны. А значит, что-то они да знают.
Владимир Корбут относится к числу наиболее «выросших» участников прошлогоднего рейтинга (поднялся с 54-й позиции сразу на 24–25 место). У такого серьезного роста есть как минимум несколько причин.
Во-первых, это абсолютно подконтрольный состав горсовета. В предыдущем созыве Владимир Валентинович порой перегибал палку в борьбе с оппозицией, что рождало комические ситуации на регулярной основе. Буквально выдавив всех несогласных и неугодных, Корбут стал настоящим «генерал-губернатором» Горсовета.
Во-вторых, Корбут в максимальной степени лоялен губернатору и мэру, а значит, устраивает их обоих. Позиции Корбута тверды и крепки, а отсутствие реальной оппозиции в горсовете превратило представительный орган в четко отлаженную машину по принятию необходимых решений, которая не нуждается в словоблудии и не позволяет себе отвлекаться на вольнодумства.
Куратор социального блока Владимир Куприянов в нашем рейтинге буквально шагает по головам: поднялся с 44-го на 26-е место. Эксперты видят этому несколько объяснений.
Во-первых, колоссальные суммы денег, которые проходят через его министерство, и не менее колоссальная работа по их распределению однозначно делают его не последним человеком в региональной власти. Помимо этого, Куприянов умеет быть очень экономным и выполнять сложную работу усилиями полутора землекопов.
На его уровне влиятельности, как и у многих участников рейтинга, положительно сказался фактор СВО — Куприянов стал одним из тех, на ком держится помощь семьям мобилизованных, а это значит, что на его плечах лежит еще более ответственная работа. С которой, кстати, Владимир Васильевич справлялся с переменным успехом (о чем свидетельствуют инсайды о его отставке). И пускай его место в рейтинге нам кажется слегка завышенным, не признать, что рост Куприянова в рейтинге ожидаем, мы не можем.
Если вы хотите определение безусловно влиятельного человека, то достаточно посмотреть на любого высокопоставленного силовика. Например, на руководителя городской полиции. Александр Кубатин занимает должность не первый день — с апреля 2021 года, а значит, в ней уже основательно укрепился и освоился. Никаких скандалов за это время с ним не случилось, так что уровень его влиятельности просто обязан ползти вверх.
Это он, собственно, и делает, поднимая Кубатина с 73-го места на 27-е.
Глава «Омскнефтехимпроекта» неожиданно увеличил свою влиятельность, причем на порядок. Заняв в прошлогоднем рейтинге 59-е место, Зуга в этот раз прыгнул аж на 28-ю позицию. При этом особых изменений у Игоря Михайловича мы не наблюдаем: предприятие работает в стабильном режиме и без громких событий, особых проблем в новом созыве законодательного собрания и руководстве комитетом по собственности Зуга не испытывает.
Правда, в конце прошлого года Игорь Михайлович позволил себе несколько громких и критичных публичных высказываний. Таким образом глава комитета ЗС Зуга демонстрирует собственную субъектность и самостоятельность в принятии решений.
Несмотря на то, что в списке полномочий и обязанностей Антона Заева исчезла графа «строительство», свое влияние замгубернатора сохранил на прошлогоднем уровне. В стране идет СВО, а дороги все так же ремонтируются. Да и федеральные власти продолжают выделять большие деньги на дорожные работы — как будто именно под Заева каждый год приходит дополнительный миллиард.
Спокойно пережив раздел своего министерства, Заев сохранил за собой главную обязанность — контроль за стройкой и ремонтом областных дорог. Да и высокие покровители из федерального Минстроя никуда не делись. Суд по поводу картельного сговора при ремонте трассы Омск — Тара над бывшим генеральным директором «Омскавтодора» Алексеем Шипиловым и владельцем «Стройсервиса» Яковом Вагнером продолжается, пока удалось отбиться лишь от претензий УФАС.
Впрочем, в 2023 году Заев изрядно потеряет в своей влиятельности на фоне ухода в отставку. Вероятно, что сделано это было заблаговременно, ведь его ведомством активно интересуются силовики.
Создатель бизнес-империи «Основа Холдинг», один из известнейших омских предпринимателей, расположился на 30-31-й позиции. Прошлый год он закончил на 35-м месте. Бывший энергетик все так же желает развивать свой бизнес: застраивать территорию возле омской ТЭЦ-1 в районе улицы Петра Некрасова и земли бывшего Сибзавода. А еще — модернизировать собственное производство да наконец запускать завод по производству зольных кирпичей (о чем они с сыном Игорем уже давно мечтали).
Влиятельность предводителя «немецкой» группы (сейчас ее так, кстати, не модно называть, принято говорить «генеральская») колеблется год от года. В прошлогоднем рейтинге Павлов был 38-м, а еще за год до этого — 31-м. Видимо, ждем в этом году небольшого падения.
Особых успехов ни на политическом, ни на бизнес-поприще Дмитрий Павлов в 2022 году не снискал. Правда, парочка планов у него на этот год все же есть — построить офисный центр на улице Орджоникидзе да запустить ребрендинг «Первого городского телеканала». Правда, для последнего пришлось разогнать старую команду, но думаем, что Дмитрий Борисович как-нибудь решит и этот вопрос.
Год назад Петр Трапезников забрался на 15-ю позицию нашего рейтинга, но не удержался и упал в третью десятку. При этом говорить о снижении влияния главного судьи региона не приходится — неподкупный, принципиальный и жесткий в своих взглядах служитель Фемиды до сих пор нагоняет ужас на всех омских чиновников и депутатов, которые попали в суд. Тут все осталось без каких-либо изменений.
Другой вопрос в том, что в 2021 году Трапезников был сильно медийнее и доказывал свою влиятельность работой над вводом в эксплуатацию нового здания облсуда. В 2022 году таких же больших личных задач перед ним не стояло, поэтому председатель областного суда пропал из СМИ, а вместе с ним начала пропадать и его влиятельность в глазах наших экспертов.
Вечный претендент на губернаторское кресло в Омской области Олег Денисенко начинает 2023 год на 33-й позиции в ранге заместителя полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Конец 2022 года для него прошел ударно — политик выезжал в Омскую область, где провел ряд рейдов, встреч и совещаний по исполнению национальных проектов.
Своим приездом Денисенко обозначил пул дружественных СМИ (какое совпадение, что это СМИ, не балующие облправительство хвалебными материалами) и заявил себя как нового большого игрока на омской политической карте.
Выборы губернатора региона на носу, а значит, стоит ожидать от Денисенко активизации, если уж не в рамках избирательной кампании, то хотя бы для расторговки с омскими элитами, чтобы никому не портить игры.
Второй после губернатора человек в региональном отделении партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» прочно и уверенно зашел в региональный парламент. Не менее крепки его позиции и в АО «Омскэлектро», даже несмотря на то, что компанию все же обвинили в махинациях с федеральным миллиардом на капремонт “судебных” домов.
Обвинение по делу предъявлено не Жуковскому, да и скандал с его помощницей и депутатом горсовета Омска Анной Степаненко, когда та едва ли не избила соседку по подъезду, никакими взысканиями для обоих не обернулся. Значит, кто-то сверху присматривает за Андреем Жуковским и точно его в обиду не даст. Оттого он и расположился в этом году на 34-м месте, чуть приподнявшись с прошлогоднего 37-го.
Один из ключевых силовиков региона немного упал в нашем рейтинге (в прошлом году Естай Джангунаков занял 29-е место). В зоне его ответственности все так же остались обеспечение спокойствия на улицах, оперативное реагирование и взаимодействие с охранными службами.
Генерал не публичен, а его сотрудники редко, но все же оказываются замешаны в различные скандалы, когда попадаются на том, что сами не чураются нарушать закон. Но на рейтинг самого Джангунакова это повлияло минимально. Подопечные главы омской Росгвардии отправились в зону СВО, где с честью выполняют поставленные задачи. Так что можно считать, что позиции Естая Джангунакова остались недооценены эксператами.
Еще один генерал разделил с Джангунаковым 35–36-ю позицию в нашем рейтинге. Владислав Колодинский в целом на коллегу похож: его подчиненные избегают крупных скандалов, свою работу выполняют четко, а сам генерал МЧС предпочитает не светиться в медиа.
Именно по совокупности всех перечисленных факторов и при очевидных параллелях между двумя персонами в погонах они и были оценены нашими экспертами как влиятельные фигуры одного масштаба. В 2022 году подразделения МЧС успешно отработали на ликвидации последствий обрушения стены многоквартирного дома в Омске. Владислав Колодинский руководил работами на месте лично, что для него все же большая редкость.
На очереди еще один дуэт вполне сопоставимых по влиятельности персон. Первый из них — гендиректор АО «ОНИИП» Владимир Березовский. В текущих условиях его можно назвать не иначе как столпом омской промышленности. Его предприятие работает на нужды не только Министерства обороны, но и сотен и тысяч заказчиков по всей стране. Понятно, что с началом СВО продукция его завода стала куда более ценной, а сам он, соответственно, более влиятельной персоной. В случае необходимости «ОНИИП» участвует в импортозамещении, образовательных программах и меценатстве.
Это и подтверждается ростом Березовского в рейтинге — 37–38-е место сейчас и всего лишь 48-е год назад.
Валерий Каплунат известен непримиримой враждой со своими медиапротивниками (блогер Орис Брут, медиамагнат Сергей Сусликов, вице-губернатор Олег Заремба, да даже сам губернатор Александр Бурков), которые, правда, не всегда сами знают, что они находятся в состоянии войны с предпринимателем.
Его медийная активность — лишь часть успеха в нашем рейтинге. Помимо этого Каплунату пришлось вытягивать «Омсктехуглерод» из затяжного финансового пике, в которое его вогнали санкции со стороны заокеанских и других клиентов. Потеряв часть рынка сбыта, предприятие все же смогло выстоять и стабилизировать ситуацию, выработав нестандартный подход и делая ставку на поиск новых клиентов (например, компания Сarbon Group Kazakhstan была создана с прицелом именно на торговлю углеродом на азиатском рынке).
Это, по словам экспертов, и стало залогом роста Валерия Каплуната в нашем рейтинге. Напомним, в прошлогоднем списке он значился лишь 60-м.
Все течет, все меняется, а первый и самый долгий губернатор в истории Омской области не теряет своего политического веса, оставаясь одним из самых громких спикеров, и все еще может давать кому угодно в регионе управленческие советы.
Со своими инициативами, правда, у Леонида Константиновича все сложно: книги пишутся и издаются, фонд «Духовное наследие» работает, а вот Свято-Ильинский собор в Омске все никак не строится.
Впрочем, с ним Полежаеву может помочь мэр Омска Сергей Шелест, ведь не секрет, что оба политика весьма тепло друг о друге отзываются, а сам Шелест, по некоторым слухам, и вовсе обязан своим мэрским постом именно экс-губернатору.
Главный федеральный инспектор — глаза и уши сибирского полпреда президента на омской земле, поэтому столь низкое место в рейтинге мы считаем необоснованным. Не подчиняясь фактически никому на местности, инспектор может доносить данные о ком угодно, поэтому фигура федерального инспектора будет влиятельна априори.
Предыдущий инспектор Иван Евстифеев закончил прошлогодний рейтинг на 10-м месте. Иван Нецкин, назначенный лишь в сентябре 2022 года, сейчас 40-й. Эксперты признаются, что Нецкин крайне непубличен и встроился в уже отлаженную предшественником систему, поэтому нужды проявлять свою истинную влиятельность не испытывает.
Правда, как говорят общавшиеся с ним лично люди, Иван Владимирович от излишней скромности и мягкости не страдает: характер у него суровый и бойкий, а значит, помыкать собой он не позволит никому.
Интересно, что бывший федеральный инспектор в Омской области Иван Евстифеев не забыл про Омск и периодически сюда возвращается, то есть сохраняет за собой некоторую влиятельность. Может быть, именно ее не хватило Ивану Нецкину для попадания в топ-10?
Внезапному росту гендиректора «Высоких технологий» поспособствовал «фактор СВО» — продукция завода нужна российской оборонке, а значит, и сам Шишкин приобретает вес наравне с продукцией своего предприятия.
В остальном же позиции депутата заксобрания стабильны: никаких пертурбаций, судьбоносных поворотов или сложных ситуаций с ним не происходит. А поэтому в рейтинге он растет, но вполне себе умеренно и выше забраться точно не смог бы.
Топ-менеджер «Газпромнефти» продолжает развивать в омском хоккейном клубе культ своей личности. Безусловно, в команде его мнение или решение — практически закон, а сам клуб уже давно стал одним из атрибутов его личного бренда. Правда, за пределами команды абсолютная влиятельность Крылова съеживается до размеров влиятельности любого другого успешного инвестора.
Однако в рейтинге Александр Владимирович все равно вырос на 15 позиций. Причина в том, что «G-Drive арена» открылась и работает без перебоев, а «Авангард» все-таки вернулся в Омск. Команда продолжает вкладываться в детский хоккей в регионе. Но нам кажется, что в своей влиятельности Крылов достиг стеклянного потолка, а чтобы ее увеличить, ему требуется сделать что-то кардинально новое.
Одним из тех, кто испытал рост собственной влиятельности на фоне начавшейся СВО, оказался сенатор Дмитрий Перминов. Еще во времена его заседания в Госдуме РФ эксперты называли Дмитрия Сергеевича одним из главных лоббистов силовых и военных структур в нижней палате парламента, таковым он сейчас остается и в верхней.
Герой России оказался одним из тех политиков, которых СВО просто вынесла на поверхность, придав большей значимости. Сейчас же Перминов — один из главных рупоров поддержки спецоперации и людей, к ней причастных.
В начале 2022 года Дмитрий Сергеевич и вовсе был назначен руководством «Единой России» куратором губернаторских выборов в Омской области. А, значит, у него появились новые рычаги власти, правда, всю работу по организации выборов и надзору за ними сам он вести не будет. А вот кое-какие лавры от победы кандидата, поддержанного «ЕР», он точно получит.
В 2022 году позиции первого секретаря омского обкома КПРФ Андрея Алехина остались без изменений. Выиграв на выборах у откровенно провалившего избирательную кампанию единоросса Степана Бонковского, Алехин стал наконец полноправным лидером местных коммунистов. На политическом поприще депутат чувствует себя свободно, отличается договороспособностью и не пытается вступать в откровенное противостояние с региональными властями. На сегодня является одним из потенциальных кандидатов в губернаторы Омской области, однако и тут возможна такая знакомая омским «красным» расторговка.
Дебютант нашего рейтинга Алексей Кубиц сходу запрыгнул на 44–45-ю ступеньку топа влиятельности. В этом ему немало поспособствовала должность министра региональной безопасности, фактически главного ответственного за поддержку наших ребят на СВО. Помогает Кубицу в работе и продвижении по рейтингу внушительное полицейское прошлое — до назначения он трудился начальником Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области. Бывший полицейский, само собой, обладает внушительными связями, несгибаемым характером и умеет добиваться от подчиненных выполнения поставленных задач.
Влиятельность свою новому министру (назначен лишь в октябре 2022 года) показывать еще не приходилось, но даже просто «на бумаге» Кубиц выглядит солидным представителем омской группы влиятельных персон.
Заступил на должность в феврале 2022 года, сменив Сергея Колодяжного. До этого Сергей Махорин работал в Сочи. Боевой офицер, награжден орденом Мужества, медалью «За отличие в охране государственной границы». На влиятельности Махорина сказывается принадлежность к главной спецслужбе страны и спокойствие на границе с Казахстаном.
Словно снег с улиц, раздвигая других участников рейтинга, несется в топ нашего списка первый вице-мэр Омска Евгений Фомин. О нем эксперты отзываются однозначно положительно: прошел весь путь работника ЖКХ — едва ли не от дворника до чиновника, отвечающего за уборку города-миллионника. Особый профессиональный рост Фомина был заметен при вице-мэре Сергее Фролове.
Однако сам став начальником, Фомин сумел сохранить чистую репутацию и не нажить себе врагов ни в стенах городской администрации, ни за ее пределами. Более того, не раз в тревожные моменты доказывал, что умеет работать и может вытащить город из проблем.
А вот отношения со СМИ у него складываются порой не так хорошо, как хотелось бы — сказывается неопытность в общении с кровожадными омскими акулами пера.
Евгений Фомин приходится родственником сенатору от региона Дмитрию Перминову, а значит, имеет высокого покровителя.
Все это, а также постоянные слухи об уходе на должность зампреда регионального правительства позволяет Фомину совершить марш-бросок с 71-го места нашего рейтинга на 47-е.
Главный врач региона планомерно продолжает свою работу. Отгремел скандал с таинственной пропажей Мураховского в лесу, а более он поводов волноваться за себя не предоставлял. За прошедший год в рейтинге Мураховский вырос сильнее ожидаемого — с 76-го места до 48-го. И в этом ему не помешали ни мелкие скандалы с участием его подчиненных, ни полностью проваленная программа по строительству 48 ФАПов в селах.
Поэтому рост Мураховского, тем более такой стремительный, редакции кажется несколько избыточным. Конечно, министр влиятелен, но вот степень этой влиятельности явно преувеличена. Тем более что недочеты в его работе отмечал и губернатор Омской области Александр Бурков.
Падение всего на одну позицию для Вадима Кабаненко вряд ли можно считать снижением влиятельности. Антимонопольное ведомство все еще остается влиятельной структурой, особенно в отношении предпринимателей, участвующих в госзакупках.
Правда, омское УФАС не спешит крушить головы нерадивых предпринимателей, записывая их в реестр недобросовестных поставщиков. В прошлом году, например, этого, по всей видимости, избежал предприниматель Алексей Заборовских, который провалил строительство 48 ФАПов в нескольких районах Омской области.
Пока мы составляли этот рейтинг, Сергей Коновалов покинул свой пост, но не рассказать о его уровне влиятельности мы не можем. Пускай теперь подтверждать его он будет в другом статусе, а, может быть, и регионе.
Должность управляющего омским отделением Сбербанка, безусловно, накладывает большой груз ответственности, вкупе с которым идет и большая влиятельность. От работы такого человека может зависеть судьба не только какого-нибудь бизнесмена, но и экономики целого региона.
Господин Коновалов на своем посту не запомнился какими-то скандалами или громкими инфоповодами. Но работу свою выполнял, а значит, закономерно удостоился места в нашем топе влиятельных персон, пускай уже и за прошлые заслуги.
Традиционно сложилось так, что в Омской области министр сельского хозяйства — человек медийный, так как вынужден часто обсуждать с прессой не только вопросы подорожания продуктов, но и ход посевной и уборочной кампаний, которые традиционно волнуют журналистов.
Омский министр Николай Дрофа, несмотря на периодически доносящуюся в его отношении критику, за год укрепил свои позиции, прыгнув вверх на 28 ступеней.
Причина этому — удачная уборочная кампания в прошлом году, относительная продуктовая стабильность для омичей (особенно это заметно на фоне санкций и других регионов, справившихся с ситуацией хуже).
Да и не стоит забывать, что министр отвечает за грантовую поддержку омских аграриев (что равно поддержке их штанов), а это значит, что в районах Омской области его влияние сильно выше, чем в самом Омске.
Вновь 12-е место в рейтинге богатейших омичей, вновь либеральные высказывания на острые политические темы, а главное, растущий бизнес Виктора Шкуренко не оставляют экспертам шанса понизить его в нашем рейтинге. Наоборот, в нем он только растет (в прошлом году занял лишь 62-е место).
Если в прошлом году эксперты говорили, что зачастую громкая либеральная позиция Шкуренко вредит и ресурс его влиятельности ограничивает, то в этом году они считают иначе. Все с точностью до наоборот: раз бизнесмен может устроить самый громкий корпоратив с приглашением любой отмененной звезды и ему за это ничего не делается, значит, уровень его влиятельности сильно выше, чем может показаться на первый взгляд.
А в начале этого года выяснилось, что Шкуренко еще и активно исследует другие рынки и может себе позволить бизнес-эксперименты. Например, построить крематорий в Ростове.
Небольшое падение продемонстрировал сын Геннадия Фридмана Илья. После того как Фридман-старший отошел от оперативного управления бизнесом, все бразды правления достались его сыну, который, впрочем, себя как бизнесмена негативно не зарекомендовал.
Однако наши эксперты все равно поставили его ниже прошлогоднего уровня сразу на 12 позиций. Сделано это было в связи с подвисшим в воздухе проектом гостиницы «50/60», которая строилась в центре города для проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею. Вышло так, что гостиница есть, но вот зачем она Омску конкретно сейчас - непонятно.
Самая влиятельная организация для любого автомобилиста — это, конечно же, УГИБДД. Поэтому Сергей Картавенко, дебютировав в нашем рейтинге в прошлом году, сразу же занял 52-е место.
Правда, оказалось, что сама по себе должность не дает очень уж много влиятельности, ведь в этом году Картавенко остался практически на прежней позиции, спустившись лишь на две ступеньки вниз.
Эксперты связывают это с тем, что в прошлом году о Картавенко не было написано ни одной новости, а, значит, у него все неизменно. УГИБДД работает без шума и пыли.
Строительный бизнес Олега Золотова в 2022 году процветал: раз в месяц сдавался какой-нибудь многоквартирный дом (помещения в нем, как водится в Омске, всегда разлетались как горячие пирожки), а областные власти не раз сообщали о том, что Золотову доверен новый объект. Да не просто многоэтажка, а какой-нибудь жилой квартал.
В отношениях с региональными и городскими властями у Золотова все складывается удачно: земля под новые объекты выделяется, старые планомерно сдаются в эксплуатацию. А самое главное, что большие скандалы обходят строителя стороной. Преимущество «Стройбетона» в том, что при наличии своей производственной базы, компания продает квартиры готовыми, средства дольщиков не привлекаются.
В начале 2023 года выяснилось, что Золотов оказался в списке предпринимателей, наиболее активно поучаствовавших в финансовой помощи властям при мобилизации. А такое, конечно, чиновниками не забывается, что и позволило Золотову подняться в рейтинге на 21 позицию.
Еще один строитель в нашем топе. Весь 2022 год прошел под знаком судебного противостояния омичей против семьи Оркишей, взявшей под застройку участок дендросада. И вот в самом конце года выяснилось, что никакой суд в этом деле омичам не поможет и застройке участка все же быть.
Да и в целом группа строительных компаний под предводительством Сергея Никоновича продолжает работу — возводит здания, переводит их из одного статуса в другой и вводит в эксплуатацию. Вопросы это вызывает только у СМИ и особо активных омичей.
Влиятельности Сергея Оркиша вполне достаточно, чтобы уладить любой земельный вопрос в городе. Из-за очередной победы, в этот раз в дендросаду, наши эксперты поставили Оркиша на 21 позицию выше, чем в прошлом году. Отметим, что теперь Сергей Оркиш входит в список любимых меценатов мэра Омска Сергея Шелеста.
Один из первой сотни самых богатых омичей Юрий Сутягинский резко вырос в нашем рейтинге с 98-го места до 57-го. Виной всему поразительная непотопляемость Юрия Александровича — какие бы силовики его работой не интересовались, какие бы плохие новости ни доносились с его предприятия, он все равно остается на плаву.
Не секрет, что прошлый год закончился особенно удачно для его брата Михаила, а поэтому вместе с ним наверх к самым влиятельным рванул и Юрий. Впрочем, редакции Города55 все равно кажется, что эксперты склонны завышать оценки Юрия, ведь его бизнес все еще ощущается скорее довеском к нефтехимической империи Михаила, а не самостоятельным проектом.
Жуткий коронавирусный 2020-й год подарил Александру Криге невиданные доселе рычаги власти, в которые тот вцепился мертвой хваткой. Не секрет, что в какой-то момент железное следование Криги букве коронавирусного законодательства довело до белого каления даже губернатора региона. Эксперты уверяют, что глава области даже попытался снять Кригу с должности, используя свои связи.
Причину, почему это не удалось, мы не знаем: может быть, передумал, может быть, за спиной у Криги оказалось сильно больше влияния, чем может показаться на первый взгляд. Как бы то ни было, руководитель омского Роспотребнадзора до сих пор остается в своем кресле и на данный момент выглядит там безальтернативным.
Правда, коронавирус как властями, так и самими омичами уже давно перестал восприниматься как чудовищная опасность. Пандемия сильно сбавила обороты, а вместе с ней и ослабла и запретительная политика федерального Роспотребнадзора. Поэтому и влиятельность руководителя омского управления стремительно рухнула вниз — всего за год Крига упал на 44 позиции.
В прошлом году мы писали о том, что Владимир Репин вот уже 10 лет руководит омским УФНС, во что поверить, конечно, сложно. Еще сложнее оказалось поверить в то, что Репин будет арестован в октябре 2022 года по подозрению в получении взятки. Казалось бы, непотопляемый фискал вовремя ушел на повышение — в мае 2022 года, но следователи все равно его настигли.
В прошлогоднем рейтинге Репин занял высокое 19-е место. А вот его сменщица на посту главы УФНС Ольга Шмакова сейчас только 59-я. Эксперты это объясняют тем, что новая начальница управления банально не успела наладить связи с омским бизнесом и властями и не обладает тем опытом, который имел в нашем регионе Репин.
Так что ждем от нее планомерного роста в следующих рейтингах.
В 2022 году скандалов в омской системе ФСИН не случилось, что, по идее, должно было поднять уровень влиятельности генерала Книса, но этого не случилось. Причины его падения в целом носят скорее федеральный характер: ЧВК «Вагнер» с весны прошлого года колесит по всей стране, набирая заключенных в свои добровольные отряды для боев в ЛДНР, Запорожье и Херсонщине.
Омск в этой истории документально замечен не было, но общий тренд на публичное осуждение глав управлений ФСИН заметен невооруженным взглядом. Плюс немного подмочила рейтинг генерала и история с взятым в аренду у мэрии Омска земельным участком.
Как шутят наши эксперты, «кто не поехал в ЧВК, поедут в Амур строить частный дом». Осуждаем, конечно, такие шутки, но рейтинг влиятельности Константина Книса в глазах экспертов они все же понизили.
В прошлом году мы в редакции Города55 активно спорили, стоит ли включать Ивана Полякова в рейтинг омских влиятельных персон, ведь его интересы уже давно устремились в сторону столицы. Решили включить и не прогадали — тогда он занял 34-е место. Включили в этом году и видим, что, скорее всего, в следующем включать уже не придется — слишком сильно упал он в топе влиятельных за 2022 год (61-е место).
Очевидно, что для влиятельности требуется какой-то мотив, желание претворять свои проекты и идеи в жизнь, отстаивать интересы. У Ивана Викторовича, очевидно, всего этого сильно поубавилось, что и заметили наши эксперты. Зато в Москве, мы уверены, уровень его влиятельности безусловно растет стахановскими темпами.
Если ситуация не изменится, можно будет констатировать очередную грустную истину — еще один молодой и крайне перспективный омич полностью перебрался в другой регион и забыл о нас, здесь оставшихся.
Еще один участник нашего топа, расставшийся с должностью, пока мы готовили рейтинг. Татьяна Дернова покинула облправительство в самом начале 2023 года. Эксперты считают, что весь 2022 года Дернова провела вполне удачно для себя. Да, были неприятности с исполнением нацпроектов, была критика со стороны общественников, но наши эксперты были уверены, что аппаратного веса и доверия со стороны губернатора Дерновой хватит для того, чтобы удержаться на посту (как-никак не просто министр, а еще и зампред регионального правительства).
Однако ворвавшись в сотню самых влиятельных омичей (в прошлогоднем рейтинге Татьяна Васильевна в топ-100 не попала), Дернова покинула облправительство. Новым министром станет экс-ректор ОмГПУ Иван Кротт.
Еще совсем недавно наши эксперты считали, что весьма солидный уровень омской культурной сферы держится целиком на энтузиазме местных творцов, на меценатстве Андрея Голушко и его дружбе с экс-министром культуры РФ Владимиром Мединским. Однако годы идут, Голушко и Медицинский совсем про Омск не вспоминают, да и к культуре уже имеют отношение весьма опосредованное, а с культурой в нашем регионе все лучше и лучше.
Сейчас эксперты наконец разглядели истинную причину столь высокого культурного развития региона — ею оказался министр Юрий Трофимов. Наши инсайдеры и оценщики влиятельности не устают петь ему дифирамбы: в крайне тяжелых бюджетных условиях (все мы помним, что при любых финансовых трудностях первой под бюджетный нож ложится культура) Трофимов продолжает показывать удивительные результаты: сельские ДК ремонтируются, театры работают, количество субсидируемых творческих коллективов растет, а памятники ветшают заметно медленнее.
“Министерство волшебства”, — вот так назвал ведомство Трофимова один из наших влиятельных экспертов (сам он тоже есть в сотне влиятельных). Неудивительно, что при таких лестных эпитетах и высоких оценках Юрий Трофимов шагнул через 20 ступеней и занял крайне почетное 62-63-е место.
Бывший начальник омской полиции наконец начал постепенно падать в нашем рейтинге. Да, безусловно, когда-то Виктор Яковлевич был одним из главных тяжеловесов в сфере влиятельности, но годы берут свое, да и интересов в Омске у него осталось сильно меньше.
Скажем честно: очень долго Виктора Яковлевича демонизировали (в основном один медиаменеджер по фамилии Сусликов). Сейчас же наши эксперты уверены: влиятельность у Камерцеля в Омской области, безусловно, осталась, но ее далеко не так много, как было раньше. Поэтому Виктор Яковлевич упал в рейтинге сразу на 25 позиций.
Ложка дорога к обеду, а председатель облизбиркома — к выборам. Занявший пост в 2022 году Иван Ходаков, несмотря на молодой возраст, является уже опытнейшим специалистом, который вырос и раскрылся под крылом еще более опытного экс-председателя Алексея Нестеренко.
Интересно, что предшественник Ходакова занял в прошлогоднем рейтинге 67-е место, сам же Ходаков сейчас на 65-м. Отличный старт для молодого, но уже опытного в работе председателя облизбиркома. Правда, стоит отметить, что должность эта крайне ответственная.
Председатели областных избиркомов, как известно, подобны саперам и крупно ошибаются лишь единожды.
Трудно переоценить влияние муфтия на прихожан, а вот недооценить почему-то получается. Именно поэтому в прошлогоднем рейтинге Бота Бакулин расположился лишь на 90-й позиции. В этом году наши эксперты оценивают его влиятельность сильно выше, поэтому поставили его на 66-е место.
При этом никаких кардинальных изменений в его работе, положении или медийном пространстве вокруг муфтия не произошло. Прошлогодние протесты в Казахстане серьезного влияния на омскую общину казахов не оказали, а если и оказали, то оно было нивелировано влиянием муфтия.
С властями у Духовного управления мусульман уже давно выстроены нормальные отношения, а значит, положение муфтия максимально крепко и стабильно.
Где Арбитражный суд, там деньги и земельные участки. А где земля и финансы, там и влияние. Прошлогодний рейтинг Поликапов закончил на 26-м месте. В этот раз эксперты оценили его влиятельность сильно ниже, поэтому сейчас он занимает лишь 67-е.
Редакция Города55 уверена, что влиятельность Евгения Поликарпова сильно выше, а место в рейтинге — незаслуженно низкое. В целом в его работе ничего не изменилось, каких-то скандалов или происшествий с подчиненными также не произошло. Получается, недооценили наши эксперты.
Несмотря на то, что министерство экономики не считается в Омской области одним из важнейших, оно способно дать точку для опоры и последующего роста для главы ведомства (вспомнить хотя бы Оксану Фадину, которая из министерского кресла пересела в мэрское, а оттуда избралась в Госдуму РФ). Вот и Анна Негодуйко, занявшая в прошлогоднем рейтинге 100-е место, за год сильно улучшила свои позиции.
Эксперты отмечают работоспособность и умение г-жи Негодуйко брать на себя дополнительную работу. Сейчас министерство активно занимается стратегией социально-экономического развития региона, может быть, скоро в ведомстве появятся и свои деньги на реализацию этого проекта. А пока денег нет, уровень влиятельности Негодуйко растет чуть медленнее, чем хотелось бы.
Молодой и перспективный городской чиновник за прошедший год оброс полномочиями, опытом, а главное — заслугами. Не секрет, что Владимир Куприянов — один из творцов сенсационной разгромной победы «Единой России» на выборах в Омский городской Совет. Сейчас он уже заместитель мэра Омска, глава комиссии по проведению публичных мероприятий, отвечает за “цифровизацию” в мэрии.
Куприянов-младший стремительно взбирается по карьерной лестнице в администрации Омска, а значит, со временем будет только наращивать свою влиятельность. Ждем в следующем году в первой половине рейтинга.
Дебютант нашего рейтинга Юрий Мешавкин, само собой, попал в сотню самых влиятельных омичей из-за пресловутого “фактора СВО”. Когда в стране объявлена частичная мобилизация, а основным ее контингентом становятся молодые, но уже отслужившие и состоявшиеся специалисты, многие начальники с удовольствием приходят на поклон к главному военкому региона.
В целом военные комиссары никогда не были совсем обделены властью и влиянием, но в 2022 году, конечно, их резко возросшая влиятельность — общенациональный тренд.
Положение Дмитрия Крикорьянца на Олимпе омской влиятельности двояко: с одной стороны, министр не обладает серьезными ресурсами ни в одной из профессиональных сфер, поэтому не может диктовать свои условия, но с другой стороны, претендентов на его место тоже немного. Впрочем, определенный кредит доверия со стороны руководства региона у него есть, а значит, кое на что он все-таки повлиять может. В 2023 году у Минспорта заберут молодежную политику, создав отдельное главное управление.
Виталий Ольшанский не является публичной персоной и бизнес свой строит скорее закрыто от общего внимания. Но в этом деле, как и во многих других, Ольшанскому помогают связи. Например, наши эксперты считают, что Ольшанский на короткой ноге с бывшим федеральным инспектором Иваном Евстифеевым и вице-губернатором Олегом Зарембой.
Бизнес-интересы Ольшанского всем известны: нестационарная торговля и продажа статусных автомобилей. В целом этого уже достаточно, чтобы считаться одним из самых богатых омичей. Эксперты отзываются о нем как о молодом, но перспективном и пробивном коммерсанте и предрекают ему рост влиятельности в будущем.
Совладелец омских теплых остановок, владелец «Вентсервиса» последние 10 лет стабильно избирается депутатом заксобрания и горсовета, что свидетельствует о наличии политического ресурса.
На данный момент его основным ресурсом является дружелюбие и несколько крайне важных знакомств. Например, как утверждают наши инсайдеры, Вячеслав Васильев был одним из первых омских предпринимателей, который по-настоящему подружился с вице-губернатором Олегом Зарембой. Причем настолько, что теперь Васильев вхож в кабинет губернатора Буркова.
А это, само собой, добавляет Васильеву влиятельности. Поэтому 73-е место мы считаем незаслуженно низким, тем более что в прошлогоднем рейтинге он был на 55-м.
Александр Николаевич в 1991 году создал одно из самых эффективных омских предприятий и с тех самых пор успешно его возглавляет. НПО «Мир» сотрудничает с гигантами, а еще не жалеет денег на благотворительность и на общественные проекты. Особая дружба у предприятия с Омской епархией, а сам Беляев всегда желанный гость в кабинете митрополита.
Предприятие находится на том этапе развития, когда областные власти не гнушаются просить у Беляева и его компании помощи, в том числе финансовой. Они знают, что Александр Николаевич в силу своего патриотизма никогда не откажет, но и власти его ни за что не забудут.
Один из немногих крупных омских промышленников, который полностью конвертировал свою влиятельность в уважение и пока что ни на йоту от этого не проиграл.
Легенда смешанных единоборств с каждым годом показывает результаты все хуже и хуже, но никак не найдет в себе силы уйти наконец из спорта и заняться чем-нибудь еще.
А выбор у Шлеменко есть, причем широкий. Например, он может всерьез заняться развитием своей спортивной школы «Шторм», которая начала штамповать чемпионов и победителей соревнований в масштабах, близких к промышленным. Если же Александр Павлович посвятит все свое время развитию школы, то может очень быстро стать самым влиятельным спортсменом Сибири.
Другой путь — политическая карьера. Для нее у Шлеменко уже есть огромный кредит доверия от людей, модная нынче ультраправая позиция с уклоном в религиозность. Фактически Шлеменко мог бы стать Никитой Михалковым от мира спорта.
Но излишние упрямство и принципиальность, а также банальное нежелание “играть в политику” и идти на компромиссы делают его фигурой взрывоопасной. Если у него появится толковый бренд-менеджер или хотя бы политически грамотный наставник, к которому упрямый боец будет прислушиваться, то в скором времени мы обязательно увидим Александра Павловича в министерском или депутатском кресле.
Внезапно начал выкарабкиваться со дна рейтинга министр Илья Лобов. Ранее Лобов удивлял журналистов своей открытостью и жаждой внимания. Но годы шли, скандалы в министерстве копились, и вот уже Лобова ни в Сети, ни на публичных мероприятиях почти не видно.
Теперь его имя всплывает чаще всего в связи с обсуждением дендросада, который вскоре будет частично застроен. Эксперты не стесняются в своих оценках: Лобов уже давно занимается в министерстве тем, что осуществляет представительскую функцию.
Единственный козырь в рукаве Лобова — мало чем объяснимое доверие к нему губернатора региона. Да и с промышленниками отношения у него тоже хорошие. Ведь вовремя закрыть глаза на что-то — иногда очень полезный навык.
Еще один министр в нашем рейтинге, и вновь он не обошелся без критики со стороны экспертов. Его работа, по их мнению, просто незаметна, из-за чего легко можно сделать ложные выводы. Впрочем, в 2022 году Владимир Юрьевич дебютировал в рейтинге, а значит, у него еще будет время себя показать.
С другой стороны, предшественник Шнипко Антон Гаак негласно получил от омских журналистов переходящий вымпел “министра-фантома”, которым пресса обычно награждает самого незаметного и малоэффективного чиновника облправительства. Шнипко пока в своей работе этого вымпела не заслужил.
Татьяна Ушакова, как и ее брат Иван Поляков, продолжает падение в нашем рейтинге. Связано это с тем, что Ушакова уже давно в регионе не появляется, да и каких-либо интересов здесь, помимо завода, у нее не осталось. Получается, что и применить свою влиятельность, которая год от года падает, ей просто негде.
Непотопляемый глава самого близкого к Омску муниципального района Долматов в прошлом году не попал в сотню самых влиятельных омичей. Сейчас же он уверенно расположился в подвале нашего рейтинга, но это не значит, что его влиятельность сильно ниже, чем у других участников топа.
Дело в том, что у Геннадия Геннадьевича в управлении находится самый богатый район Омской области, а на нем расположена самая вкусная и дорогая в регионе земля. Само собой, в районе ни один клочок земли не нарезается без его ведома, а значит, за новым участком под дачу даже самые сильные мира сего обращаются к Долматову.
Не стоит недооценивать и поразительную способность Геннадия Долматова выживать даже в самых громких скандалах. Вверенную ему территорию и людей Долматов знает как свои пять пальцев, и чтобы он лишился своего поста в районе, должно произойти что-то действительно экстраординарное.
Один из самых медийных членов команды губернатора Буркова Максим Ростов известен своим большим политтехнологическим опытом. Со временем из медиапространства Ростов стал пропадать, что сыграло с ним недобрую шутку — эксперты стали все ниже оценивать уровень его влиятельности.
При этом Ростов принял участие в еще одной успешной кампании, но на этот раз уже в Омский городской Совет, где «Единая Россия» буквально переехала своих оппонентов.
Как бы то ни было, в этом году в регионе вновь пройдут выборы главы региона, а значит, влиятельность Ростова должна будет вновь вырасти.
Дебютант нашего рейтинга. Павел Коренной, вечно молодой и перспективный, как его в шутку называют наши эксперты. В свое время был сильно дружен с министром внутренней политики региона Михаилом Каракозом, а значит, обладал определенным влиянием не только в «Единой России», но и за ее пределами.
Коренной уже несколько лет топчется на входе в политическую элиту региона, но все никак не может туда попасть. Причин несколько — отсутствие финансовых ресурсов, очевидный стеклянный потолок в партии (пока там есть Бережной, Артемов и Шелест, для нересурсного и не имеющего большого управленческого опыта Коренного дорога туда закрыта).
Впрочем, если Александр Артемов станет спикером заксобрания, то вакансия руководителя фракции ЕР в заксобрании подойдет для Коренного идеально.
Где полномочия на расследование экономических преступлений, там всегда крутятся финансы, напуганные чиновники и коммерсанты, а значит, и влияние. Должность Леонида Нестерова априори дает полицейскому очень большой политический вес.
Один из самых уважаемых строителей города дебютировал в нашем рейтинге. Его, как и его коллегу Олега Золотова, в сотню самых влиятельных омичей вывели отсутствие политических амбиций, готовность строить в каких-то космических масштабах и отсутствие обманутых дольщиков.
Певнев ведет активную застройку сразу нескольких городских площадей, но особо показателен микрорайон «Кузьминки», который полностью отдан Певневу. Помимо этого вот уже который год не утихают слухи, что Алексей Певнев намерен застраивать территорию бывшего Сибзавода.
Муфтий оказался в рейтинге чуть ниже своего коллеги Боты Бакулина, но это скорее можно объяснить более низкой долей татарского населения по сравнению с казахским, что находит отражение и в степени влияния на прихожан.
История с уголовным делом Фаруха Шакирзянова, которого СМИ называют предполагаемым внуком муфтия, подзабылась, поэтому эксперты вновь немного подняли муфтия в нашем рейтинге (прошлый топ он закончил на 94-й позиции).
В прошлый раз Дмитрий Шадрин не попал в сотню самых влиятельных омичей, в этот раз ему все же это удалось. В медиа Шадрин перестал светить еще несколько лет назад, зато на бизнес-поприще его хватка все так же сильна, как и раньше.
Шадрин уже давно тесно сотрудничает с другим участником рейтинга — Виктором Шкуренко, правда, в отличие от него, не пытается быть медийной фигурой или даже просто ньюсмейкером. Влиятельность он наращивает, но только за счет нарощенной влиятельности своего бизнес-партнера.
Эксперты считают, что Шадрин уже прочно укрепился в своей нише и не будет рисковать в плане бизнеса или открывать в себе политические амбиции. А стабильность — тоже в каком-то роде показатель влиятельности.
Сергей Моденов на хорошем счету у руководства, это очевидно: во всей стране специалистов, способных оспорить его авторитет, найдется от силы человек пять. Уже много лет он умело управляет огромным энергетическим хозяйством региона.
Правда, даже под его руководством в компании происходят скандалы, а сам омский филиал все же иногда остается с носом. Например, в ситуации с кабелем «Омскэлектро», который компания передала «Омскэнерго» в качестве уплаты долга. Омский филиал «Россети Сибирь» попытался второй раз монетизировать кабель, заложив его стоимость в тариф, но суд отменил это решение.
При этом сил «Россетям Сибири» все еще хватает на то, чтобы диктовать свои условия. Тут можно вспомнить историю с дорогой-дублером на Левобережье, когда стройка трассы, проходящая над кабелем «Омскэнерго», едва не была сорвана из-за того, что компания требовала от облправительства денег на более глубокую его перезакладку.
В прошлогоднем рейтинге мы писали о том, что свой истинный потенциал тогдашний дебютант нашего топа Константин Стародубцев должен раскрыть в 2022 году. Видимо, как-то не получилось.
Считаем, что столь низкое место Константина Стародубцева в подвале нашего рейтинга явно незаслуженно: в начале года омские таможенники не пустили в Омскую область радикально настроенных граждан Казахстана, попытавшихся устроить госпереворот, а также сократили количество ввозимых из соседней страны оружия и наркотиков.
В начале 2023 года полпред президента в СФО Анатолий Серышев приехал в Омск обсудить вопросы госбезопасности и остался вполне доволен работой омских таможенников, что только подтверждает наши выводы.
Всего на три позиции в нашем рейтинге упал глава омского минимущества Дмитрий Козлов. Хотя причин для более серьезного падения как минимум несколько: у омских силовиков появились вопросы к ведомству по поводу выделения жилья для детей-сирот, которые постепенно трансформировались к вопросы к самому Козлову. Вообще, 2022 год стал годом слухов насчет уголовного дела в отношении министра.
Сам он, к сожалению, в профессиональной деятельности предпочитает заниматься рутинной работой и на какие-то большие проекты или реформы не настроен. А если министр предпочитает лишь функциональную деятельность, большую влиятельность он не заработает.
Галина Михайловна продолжает свое планомерное падение в нашем рейтинге. За год она опустилась в топе еще на пять позиций. Эксперты связывают это со слабым аппаратным влиянием начальницы омских приставов и кризисом всей структуры ФССП.
Медленный документооборот, местами недостаточно квалифицированный персонал, буквоедские решения (один из наших экспертов столкнулся с блокировкой всех счетов из-за долга, отмененного судом еще три года назад) — все это настраивает как общественность, так и бизнес вместе с властью против службы приставов.
Падение Шугулбаева в рейтинге на 20 позиций связано со спецификой областной КСП: палата, как известно, обладает только аудиторскими полномочиями, никого в отставку отправить или оштрафовать не может, лишь передать данные проверки в компетентные органы.
Шугулбаев ранее возглавлял Главное управление финансового контроля Омской области, но КСП руководит уже три года, а поэтому аппаратный ресурс все же имеет. Громких проверок, ведомство давно не проводило, но вот департаменту городского хозяйства из-за доклада о том, что в Омске почти все посаженные за прошлые годы деревья и газоны умерли, досталось крепко.
Руководитель главной областной больницы в прошлогоднем рейтинге немного не дотянул до сотни самых влиятельных, в этом году прошел туда с запасом. Эксперты отмечают абсолютную стабильность Полежаева в плане и карьеры, и депутатства.
Особенно удивителен тот факт, что влиятельность Константина Полежаева растет на фоне снижения позиций его отца — первого губернатора региона Леонида Константиновича Полежаева.
Впрочем, наша редакция все же считает позицию Константина Леонидовича завышенной, так как активной депутатской работы от него не видно уже который созыв подряд, да и звание самого оснащенного и передового медучреждения области ОКБ постепенно уступает Клинико-медицинскому хирургическому центру под руководством Вадима Бережного.
Словно феникс из пепла, Сергей Фролов вернулся из политического небытия и сначала возглавил МП «Электрический транспорт» (ему, как крепчайшему хозяйственнику, эта работа, бесспорно, удается), а прошлой осенью еще в составе мощного партийного кулака «Единой России» избрался в Омский городской Совет.
А ведь всего несколько лет назад Сергей Петрович в ранге и. о. смотрелся в несколько раз выигрышнее предыдущего градоначальника Вячеслава Двораковского. Но затем Фролова переманили в облправительство, где зажали в бюджетные тиски и вынудили уйти.
Как считают наши эксперты, Фролов сделал выводы из той ситуации, «присягнул на верность» действующей власти и сразу же после этого в команде нашлось для него теплое местечко для настоящей работы. Эксперты рады за Сергея Петровича, и мы рады, что он таки вошел в сотню самых влиятельных омичей.
Самое громкое падение в 2022 году в нашем рейтинге продемонстрировал бывший министр региональной политики и массовых коммуникаций Михаил Каракоз, опустившись на 93-е место с 21-й позиции. Причиной этому оказался переезд в Москву, который экспертам показался слишком скоропалительным. Сейчас Михаил Каракоз трудится в «Рускоме» Темури Латарии.
Впрочем, ресурс влиятельности у Михаила Каракоза остался все еще внушительным: он продолжает занимать пост первого заместителя председателя реготделения «Единой России». Помимо этого у Каракоза осталась огромная база связей и знаний, которые он может применять теперь исключительно на благо партии и самого себя. Работая в коммерческой структуре, Каракоз более не стеснен весьма суровым кодексом чиновника, помимо этого у него есть прямой контакт с богатейшим человеком в регионе — Темури Латарией.
Трудно преувеличить количество депутатов, чиновников и районных глав в Омской области, которые Михаилу Михайловичу должны или просто благодарны. Поэтому редакция считает оценку его влиятельность сильно заниженной.
Очевидно, что падение влиятельности Олега Шишова (№ 68 в прошлогоднем рейтинге) связано с антироссийскими санкциями, которые как следует навредили его проектам. Так, предполагалась, что строящаяся в Омске гостиница «Космос» станет частью большого инфраструктурного проекта к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Сейчас же, когда чемпионат пройдет мимо Омска, о целесообразности строительства столь крупной гостиницы (при учете того, что гостиница Фридманов уже достроена) остается открытым.
При всем этом Олег Шишов, выйдя из заключения, практически заново создал компанию «Мостовик», правда, старается не светиться в качестве ее директора. Впрочем, сомневаться не приходится — компания на плаву и вновь берется за уникальные и сложнейшие проекты.
В Омске Шишов все еще непререкаемый строительный авторитет, который, впрочем, не спешит лезть в чужие дела. Известнейший строитель явно пересмотрел свои взгляды на жизнь и поменял изрядную долю влияния на спокойствие.
Когда-то один из богатейших людей региона все никак не может перестать стагнировать как предприниматель. Его агроактивы уже давно не дают такой прибыли, как раньше (агрохолдинг «Дружино» и вовсе банкрот), а кинотеатр и другие площадки уже не приносят больших денег.
А ведь в 2015 году Седельников едва не стал сенатором от региона. Произошла нелепая случайность: неловко брошенная журналисту угроза физической расправы, скандал — и вот уже Владимир Седельников вылетает из сенаторской тройки тогдашнего губернатора Виктора Назарова. Понятно, что избавиться от токсичного спонсора избирательной кампании можно под различными поводами, но вот Виктор Назаров тогда избрал именно этот.
Еще один дебютант нашего рейтинга расположился на 96-м месте. Назначение на должность заммэра Омска Махиня получил уже в 2023 году, поэтому ожидаем от него роста в нашем рейтинге.
Что же касается 2022 года, то Дмитрий Махиня мужественно пережил урезание своих полномочий, нападки городских депутатов и немного критики за стильность и приталенность собственных пиджаков.
Однако в сухом остатке наши эксперты характеризуют Махиню как сильного специалиста в сфере имущества, неплохого лоббиста и действительно радеющего за свое дело чиновника. А теперь, когда у него появится еще больше полномочий, безусловно, его уровень влиятельности сам по себе поползет вверх.
Николай Геннадьевич вошел в топ-15 богатейших омичей, третий срок заседает в ЗС Омской области и возглавляет Сибирскую агропромышленную ассоциацию. Один из его главных не столько финансовых, сколько политических активов — охотугодья в Любинском районе. А в нашем регионе, как мы знаем, на охоте не только стреляют и пьют, но и договариваются о сделках, строят интриги, разделяют сферы влияния и в крайне редких случаях теряются.
Сам же Величев является настоящим барином в своем районе, держит связь со всеми предприятиями и выступает неким переговорщиком между бизнесом и властью на вверенной ему территории. Вполне достаточный уровень влиятельности, чтобы войти в наш топ.
Удивительным образом в нашем рейтинге оказался Игорь Веретено. Депутат заксобрания, семья которого проходят через тяжелейший банкротный процесс пивной империи «ОША», а вместе с ней и ряда сельхозпредприятий. В прошлом году сил Веретено пробраться в сотню влиятельных не хватило.
Эксперты связывают рост влиятельности с успехом на выборах в Омский городской Совет Натальи Старовойтовой, директора департамента кадровой и социальной политики АТПП «Группа «ОША». Получается, что представительство бизнес-империи Веретено в главных совещательных органах выросло, что и дало небольшой прирост Игорю Владимировичу.
Почти у самого края сотни влиятельнейших омичей расположился предприниматель, руководитель фракции «Единой России» в горсовете Омска Сергей Дроздов. Опытнейший депутат не первый созыв работает в городской думе, но впервые практически управляет ею, ведь в нынешнем составе ОГС кроме единороссов практически никого и нет.
Сергей Владимирович уже давно созрел для какой-нибудь документально оформленной должности или управления крупным бизнесом, но с первым ему мешает председательство Владимира Корбута в ОГС, а со вторым — все еще не теряющий хватку тесть Валерий Кокорин, не спешащий передавать мужу своей дочери управление собственной бизнес-империей.
Еще один год ожидания больших возможностей обернулся для Дроздова падением с 72-го на 99-е место.
Когда-то крупнейший дорожник не только Омской области, но и всей Сибири, замыкает наш рейтинг. Причина проста – на него заведено уголовное дело по подозрению в картельном сговоре. И если от претензий антимонопольщиков Вагнер сумел легко отбиться, то вот от следователей и прокуратуры пока не удается – дело передано в суд.
При этом «Стройсервис», несмотря на проблемы с законом у своего основателя, продолжает быть одной из главных строительных организаций региона в дорожной сфере. Компания заключает контракты едва ли не на десятки миллиардов рублей, а масштаб ее деятельности уже давно превзошел региональные нужды. Поэтому компания Вагнера только на Алтае за свою работу получила 2,8 млрд рублей в 2022 году.
Ранее Яков Александрович считался одним из членов так называемой «генеральской» группы влияния, а потому, предполагалось, что от интереса силовиков застрахован. Теперь же в этом возникли сомнения не только у нас, но и у наших экспертов, которые все равно определили Вагнера как одного из сотни самых влиятельных омичей, даже не смотря на наличие уголовного дела.