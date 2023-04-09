Умер известный омский историк-краевед Яков Адам

8 апреля глава Горьковского района Омской области Михаил Болтрик сообщил о смерти педагога, историка-краеведа Адама Якова Вильгельмовича. Он более 30 лет возглавлял Горьковский историко-краеведческий музей, изучал историю родного края, издал ряд книг о Горьковском районе.