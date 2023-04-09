Умер известный омский историк-краевед Яков Адам

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
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Updated Сегодня, 04:09
8 апреля глава Горьковского района Омской области Михаил Болтрик сообщил о смерти педагога, историка-краеведа Адама Якова Вильгельмовича. Он более 30 лет возглавлял Горьковский историко-краеведческий музей, изучал историю родного края, издал ряд книг о Горьковском районе.
«С его смертью наш район понес большую утрату. Вклад Якова Вильгельмовича в изучение истории горьковской земли, развития музейного дела неоценим», — отметил Болтрик.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Якова Вильгельмовича.