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Афера недели. Омичи лишились более 20 млн руб

9 апреля 2023, 12:56
Фото: 1MI
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Омичи отдали аферистам более 20 млн руб за неделю

Прокуратура подготовила памятку: как не стать жертвой мошенников.

С начала года в Омской области зарегистрировано 1 545 дистанционных хищений. Общая сумма ущерба — 164 миллиона рублей. Статистику представили в региональной прокуратуре.

На этой неделе было выявлено 122 случая телефонного мошенничества. Материальный ущерб — 22,3 миллиона рублей.

Так, 5 апреля в полицию обратился 64-летний житель Кировского округа. Ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Злоумышленник завладел кодами для банковского приложения, оформил онлайн-кредит и похитил 243 тысячи рублей.

В тот же день к правоохранителям пришла 88-летняя пенсионерка. Ей тоже поступил звонок. Неизвестный заявил, что внук бабушки попал в ДТП. Нужны деньги — 500 тысяч рублей.

Специалисты надзорного органа подготовили гайд, как распознать телефонного афериста:

— сотрудники банков никогда не требуют паролей, кодов и совершения платежей;

— можно самостоятельно связаться со службой безопасности вашего банка, часто ее номер указан на обороте карты;

— нередко злоумышленники выдают себя за близких и родственников, просят перевести им деньги, чтобы решить проблему;

— аналогично могут звонить от лица правоохранителей, перевод могут требовать под предлогом «освобождения от уголовной ответственности знакомых».

Напомним, ранее мы сообщали о том, как омичка после звонка аферистов лишилась 1 миллиона 360 рублей:

На крючке. Омичка испугалась и потеряла почти 1,5 млн руб
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#Мошенничество#Статистика#Прокуратура#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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