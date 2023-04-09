Афера недели. Омичи лишились более 20 млн руб

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
С начала года в Омской области зарегистрировано 1 545 дистанционных хищений. Общая сумма ущерба — 164 миллиона рублей. Статистику представили в региональной прокуратуре.
На этой неделе было выявлено 122 случая телефонного мошенничества. Материальный ущерб — 22,3 миллиона рублей.
Так, 5 апреля в полицию обратился 64-летний житель Кировского округа. Ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Злоумышленник завладел кодами для банковского приложения, оформил онлайн-кредит и похитил 243 тысячи рублей.
В тот же день к правоохранителям пришла 88-летняя пенсионерка. Ей тоже поступил звонок. Неизвестный заявил, что внук бабушки попал в ДТП. Нужны деньги — 500 тысяч рублей.
Специалисты надзорного органа подготовили гайд, как распознать телефонного афериста:
— сотрудники банков никогда не требуют паролей, кодов и совершения платежей;
— можно самостоятельно связаться со службой безопасности вашего банка, часто ее номер указан на обороте карты;
— нередко злоумышленники выдают себя за близких и родственников, просят перевести им деньги, чтобы решить проблему;
— аналогично могут звонить от лица правоохранителей, перевод могут требовать под предлогом «освобождения от уголовной ответственности знакомых».
Напомним, ранее мы сообщали о том, как омичка после звонка аферистов лишилась 1 миллиона 360 рублей: