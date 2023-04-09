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На крючке. Омичка испугалась и потеряла почти 1,5 млн руб

9 апреля 2023, 10:31
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичка потеряла почти 1,5 млн руб после разговора с мошенниками

Возбуждено уголовное дело.

В полицию обратилась 64-летняя жительница Кировского округа. Она лишилась 1 миллиона 360 тысяч рублей. Женщина рассказала о том, как попалась в ловушку мошенников.

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником Центробанка и сообщил, что со счета омички похитили 600 тысяч рублей. Заявительница не увидела данных о списании в мобильном приложении банка. Однако продолжила разговор, но уже в мессенджере.

«Сотрудники банка» утверждали, что деньги переведены на иностранные счета, их якобы срочно нужно вывести на безопасный счет. Некий «следователь» по телефону убедил омичку действовать по инструкции.

Женщина перевела аферистам 760 тысяч рублей. Потом взяла несколько займов. И пополнила счета мошенников еще на 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас правоохранители пытаются установить личности злоумышленников.

#Мошенничество#Полиция#Уголовное дело#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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