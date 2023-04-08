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Сделали самодельный обогреватель. В Омске при пожаре погибли двое мужчин

8 апреля 2023, 04:21
Фото: СУ СК РФ по Омской области

В Омске при пожаре из-за самодельного обогревателя погибли двое мужчин

Следователи собираются возбудить уголовное дело.

Пожар начался около двух часов ночи. Соседи заметили пламя и вызвали сотрудников МЧС. Когда спасатели боролись с огнем, среди обломков они обнаружили тело хозяина дома и его знакомого. Эксперты пришли к выводу, что возгорание, скорее всего, случилось из-за сломанного самодельного электрообогревателя.

Известно, что пожар произошел в частном доме на улице 5-й Заозерной. Идет доследственная проверка. Возможно, региональный следком возбудит уголовное дело, пока этот вопрос открыт.

Чаще всего пожары в нашем регионе происходят из-за электрообрудования, отмечают в МЧС. Также возгорание случается из-за неосторожного обращения с огнем и неправильного использования печей и дымоходов.

Стоит сказать вместе с этим, что пожаров в Омской области с начала этого года случилось не так много. За первые три месяца этого года произошло 582 возгорания, что на 25 % меньше, чем за тот же период 2022 года. 

В МЧС сообщили причину пожара в омском ТЦ «Триумф»
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#Алина Ясинская#Пожар с погибшими#Следком#Уголовное дело#Происшествия#Новости#Омск
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