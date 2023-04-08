Сделали самодельный обогреватель. В Омске при пожаре погибли двое мужчин

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Пожар начался около двух часов ночи. Соседи заметили пламя и вызвали сотрудников МЧС. Когда спасатели боролись с огнем, среди обломков они обнаружили тело хозяина дома и его знакомого. Эксперты пришли к выводу, что возгорание, скорее всего, случилось из-за сломанного самодельного электрообогревателя.
Известно, что пожар произошел в частном доме на улице 5-й Заозерной. Идет доследственная проверка. Возможно, региональный следком возбудит уголовное дело, пока этот вопрос открыт.
Чаще всего пожары в нашем регионе происходят из-за электрообрудования, отмечают в МЧС. Также возгорание случается из-за неосторожного обращения с огнем и неправильного использования печей и дымоходов.
Стоит сказать вместе с этим, что пожаров в Омской области с начала этого года случилось не так много. За первые три месяца этого года произошло 582 возгорания, что на 25 % меньше, чем за тот же период 2022 года.