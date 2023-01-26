«А что там будет утрачено?»: Фадина о законе, касающемся сокрытия депутатских доходов

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Государственная дума сегодня одобрила в окончательном чтении новый закон о декларациях депутатов и сенаторов. Как уже писал Город55, предполагается, что такие документы по-прежнему будут готовить и сдавать, а вот данные из них в открытом доступе не появятся. Будет только публикация «в обобщенном виде»: «Декларация сдана, ошибок не содержит».
Мы обратились за комментарием к одному из депутатов Госдумы от Омской области, Оксане Фадиной, проголосовавшей в составе большинства «за». По ее мнению, принятие закона не повлечет за собой радикальных перемен.
— Мы как подавали декларации, так и будем подавать, — объяснила Фадина. — Другой вопрос, что храниться они будут в Государственной думе. Эти данные будут спокойно выдавать по запросу.
По словам Фадиной, законопроект решает в первую очередь проблемы депутатского корпуса низших уровней (сельского, районного): многие люди, «не имея профессиональной базы, могут ошибиться цифрой», и это становится причиной для лишения мандата. А найти в маленьких поселениях желающих нести социальную нагрузку очень непросто.
Каких-то проблем, связанных с нарушением принципа открытости народных избранников, Фадина в законопроекте не видит.
— А что там будет утрачено с точки зрения тех эффектов, которые мы получаем от публикации деклараций? — ответила она вопросом на вопрос. — Мы обсуждали эту тему много раз. Если кто-то думает, что налоговая декларация может стать залогом безопасности для депутата, который хочет кого-то обмануть, то этот человек ошибается. Можно что угодно написать в документе вне зависимости от того, открытый он или закрытый. Есть служба безопасности, есть надзорные органы, которые при любом формате обеспечат проверку.
По словам депутата, какого-либо общественного резонанса в связи с этой инициативой она не почувствовала.
— Законопроект висел достаточно долго, — объяснила она. — Была возможность вносить поправки, но ни одной не внесли. Ко мне не поступило ни одной инициативы или жалобы от граждан и негосударственных организаций, хотя в целом поток обращений идет постоянно.
Новый законопроект должен пройти утверждение в Совете Федерации и поступить на подпись к президенту. Предполагается, что уже 1 марта он может начать работать как закон. Необходимость такого закона представители власти объясняют по-разному. По словам главы думского комитета Павла Крашенинникова, публикация деклараций создает слишком много неудобств, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил о специфике, связанной с «условиями специальной военной операции».