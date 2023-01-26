«А что там будет утрачено?»: Фадина о законе, касающемся сокрытия депутатских доходов

Государственная дума сегодня одобрила в окончательном чтении новый закон о декларациях депутатов и сенаторов. Как уже писал Город55, предполагается, что такие документы по-прежнему будут готовить и сдавать, а вот данные из них в открытом доступе не появятся. Будет только публикация «в обобщенном виде»: «Декларация сдана, ошибок не содержит».