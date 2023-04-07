В Омске ликвидируют крупную деревообрабатывающую компанию

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Процедура упразднения общества с ограниченной ответственностью «Латат», начавшаяся в августе прошлого года, перешла в решающую фазу: вчера, 6 апреля, было зарегистрировано заявление о ликвидации юридического лица.
«Латат» занимается «производством фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов». В 2021 году его выручка составила 84.2 млн рублей. Учредителем компании является Евгений Корчевой, ликвидатором — Алексей Шапошников.
Ранее ООО «Латат» проиграло суд департаменту лесного хозяйства Томской области, связанный с долгами за аренду леса на 603 млн рублей.