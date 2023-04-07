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В Омске ликвидируют крупную деревообрабатывающую компанию

7 апреля 2023, 05:28
Фото: 1MI
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Ликвидатор ООО «Латат» уже подал соответствующее заявление.

Процедура упразднения общества с ограниченной ответственностью «Латат», начавшаяся в августе прошлого года, перешла в решающую фазу: вчера, 6 апреля, было зарегистрировано заявление о ликвидации юридического лица.

«Латат» занимается «производством фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов». В 2021 году его выручка составила 84.2 млн рублей. Учредителем компании является Евгений Корчевой, ликвидатором — Алексей Шапошников.

Ранее ООО «Латат» проиграло суд департаменту лесного хозяйства Томской области, связанный с долгами за аренду леса на 603 млн рублей.

 

В Омске закрывается крупная деревообрабатывающая компания
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#Николай Эйхвальд#Латат#Ликвидация фирм#Экономика#Новости
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