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В Омске закрывается крупная деревообрабатывающая компания

В Омске закрывается крупная деревообрабатывающая компания

Вчера, 10:42
Фото: 1MI

В Омске начали ликвидировать деревообрабатывающую фирму «Латат»

В 2021 году чистая прибыть компании оказалась убыточной. Ранее фирма проиграла суд Томскому лесхозу.

В Омске 3 августа начали ликвидировать деревообрабатывающую фирму, которая проработала семь лет. Речь идет об ООО «Латат», которое занимается производством фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов.

В прошлом году выручка от продажи составила 84.2 млн рублей. При этом чистая прибыль оказалась убыточной. Учредителем компании является Евгений Корчевой - 100% в уставном капитале. Ликвидатором значится Алексей Шапошников.

Ранее ООО «Латат» проиграло суд департаменту лесного хозяйства Томской области на 603 млн рублей по долгам за аренду леса.

#Вероника Жукова#Новости#Эксклюзивы#Омск#Бизнес и власть#Экономика
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