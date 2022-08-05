В Омске закрывается крупная деревообрабатывающая компания

В Омске 3 августа начали ликвидировать деревообрабатывающую фирму, которая проработала семь лет. Речь идет об ООО «Латат», которое занимается производством фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов.