В Омске закрывается крупная деревообрабатывающая компания

В Омске 3 августа начали ликвидировать деревообрабатывающую фирму, которая проработала семь лет. Речь идет об ООО «Латат», которое занимается производством фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов.
В прошлом году выручка от продажи составила 84.2 млн рублей. При этом чистая прибыль оказалась убыточной. Учредителем компании является Евгений Корчевой - 100% в уставном капитале. Ликвидатором значится Алексей Шапошников.
Ранее ООО «Латат» проиграло суд департаменту лесного хозяйства Томской области на 603 млн рублей по долгам за аренду леса.