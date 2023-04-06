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Скорую вызвали дети. Пожилой омич сбил девочку и бросил на дороге

6 апреля 2023, 05:01
Фото: Город55
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу, теперь его рассмотрит суд.

ДТП случилось в селе Знаменское в январе этого года. 56-летний местный житель двигался на своей Toyota Corolla по положенной полосе, а потом выехал на встречку. В этот момент по дороге с друзьями на стадион шла 14-летняя девочка. Водитель сбил ее, но помогать ребенку не стал, уехав с места происшествия.

Подросток получила серьезные травмы. Ее друзья оказались рядом и вызвали скорую помощь. В интересах девочки прокуратура района подала иск, чтобы взыскать с мужчины 2 млн рублей в качестве полученных морального вреда и ущерба. На имущество виновника ДТП уже наложен арест.

Несмотря на доводы следователей, мужчина отрицает свою вину. Его дело рассмотрит Знаменский райсуд, сельчанина обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ.

До этого похожий случай произошел в Калачинском районе, но водитель был пьян. Он не вызвал скорую 17-летнему подростку, которого сбил. В итоге медиков вызвали проезжавшие мимо автомобилисты, но мальчик умер до их приезда.

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#Алина Ясинская#Суд#ДТП#ДТП с ребенком#Происшествия#Новости#Омская область
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