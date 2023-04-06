Скорую вызвали дети. Пожилой омич сбил девочку и бросил на дороге

ДТП случилось в селе Знаменское в январе этого года. 56-летний местный житель двигался на своей Toyota Corolla по положенной полосе, а потом выехал на встречку. В этот момент по дороге с друзьями на стадион шла 14-летняя девочка. Водитель сбил ее, но помогать ребенку не стал, уехав с места происшествия.