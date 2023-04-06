Скорую вызвали дети. Пожилой омич сбил девочку и бросил на дороге

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ДТП случилось в селе Знаменское в январе этого года. 56-летний местный житель двигался на своей Toyota Corolla по положенной полосе, а потом выехал на встречку. В этот момент по дороге с друзьями на стадион шла 14-летняя девочка. Водитель сбил ее, но помогать ребенку не стал, уехав с места происшествия.
Подросток получила серьезные травмы. Ее друзья оказались рядом и вызвали скорую помощь. В интересах девочки прокуратура района подала иск, чтобы взыскать с мужчины 2 млн рублей в качестве полученных морального вреда и ущерба. На имущество виновника ДТП уже наложен арест.
Несмотря на доводы следователей, мужчина отрицает свою вину. Его дело рассмотрит Знаменский райсуд, сельчанина обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ.
До этого похожий случай произошел в Калачинском районе, но водитель был пьян. Он не вызвал скорую 17-летнему подростку, которого сбил. В итоге медиков вызвали проезжавшие мимо автомобилисты, но мальчик умер до их приезда.