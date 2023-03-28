Свобода в обмен на жизнь. Омского водителя отправили в колонию за смерть подростка

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:37
В Калачинском районном суде Омской области вынесли приговор 42-летнему местному жителю. Его признали виновным в ДТП, в котором погиб 17-летний подросток, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следователи выяснили, что в ноябре прошлого года водитель ехал в село Глуховка Калачинского района и сбил молодого человека, стоящего на обочине. Мужчина был пьян и скрылся с места происшествия. Проезжавшие мимо автомобилисты вызвали подростку скорую помощь, но от полученных травм он скончался до приезда медиков.
Мужчина свою вину полностью признал. Суд назначил ему наказание — 7 лет колонии общего режима. Кроме того осужденный должен будет выплатить компенсацию матери погибшего подростка в размере 900 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил. У сторон есть время, чтобы обжаловать решение суда.