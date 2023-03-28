Свобода в обмен на жизнь. Омского водителя отправили в колонию за смерть подростка

Следователи выяснили, что в ноябре прошлого года водитель ехал в село Глуховка Калачинского района и сбил молодого человека, стоящего на обочине. Мужчина был пьян и скрылся с места происшествия. Проезжавшие мимо автомобилисты вызвали подростку скорую помощь, но от полученных травм он скончался до приезда медиков.