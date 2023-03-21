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Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Омскую «Тепловую компанию» хотят банкротить торговцы лесом

21 марта 2023, 10:00
Фото: Город55
иллюстрация
«Сибирская коммерческая компания» объявила о своем намерении обратиться в суд.

В полку непримиримых кредиторов омской «Тепловой компании» прибыло. ООО «Сибирская коммерческая компания» опубликовало официальное объявление о том, что хочет обратиться в арбитражный суд и добиваться признания ТК несостоятельным должником.

СКК зарегистрирована в поселке Новоомский в Омском районе. Эта фирма занимается торговлей лесом, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием, ее выручка за 2021 год составила 774 млн рублей. Принадлежит она Марии Шильниковской.

Как уже писал Город55, начиная с прошлого года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на кредитора. В отношении ТК дело о банкротстве пока не начиналось.

 

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#Николай Эйхвальд#Экономика#Тепловая компания#Новости
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