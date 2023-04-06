Никаких больше мемов. Омичи остались без работы из-за любви к соцсетям

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Согласно опросу сервиса SuperJob, каждый четвертый работодатель (22%) отказывает в трудоустройстве из-за сомнительных публикаций в соцсетях возможных сотрудников. Еще 14% рекрутеров рассказали, что они не принимали подобных решений, хотя посты соискателей смотрят. Все же многие работодатели не проверяют посты кандидатов (51%).
По информации аналитиков, 21% омских компаний следит за активностью работников в интернете: какие посты они делают, фотографии, видео. Но большая часть организаций (64%) не интересуются соцсетями сотрудников.
При этом много кто из опрошенных осознает возможный интерес работодателей к их социальным сетям (41%). Каждый четвертый сотрудник постит, что он хочет, не задумываясь (22%), некоторым все равно (13%), а кому-то эта мысль вообще не приходила в голову (7%). 7% человек считают, что работодатели могут просматривать их странички, но маловероятно.
Легче всего было ответить 21% респондентов, ведь они не выкладывают в интернет посты с личной информацией. Конечно, нет подобных затруднений чаще у безработных, работающие думают о публикуемом контенте больше (30% и 53% соответственно).