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Никаких больше мемов. Омичи остались без работы из-за любви к соцсетям

6 апреля 2023, 08:16
Фото: Город55

Омичам стали отказывать в приеме на работу из-за их публикаций в интернете

Некоторые работодатели также увольняют сотрудников из-за их контента на личных страничках.

Согласно опросу сервиса SuperJob, каждый четвертый работодатель (22%) отказывает в трудоустройстве из-за сомнительных публикаций в соцсетях возможных сотрудников. Еще 14% рекрутеров рассказали, что они не принимали подобных решений, хотя посты соискателей смотрят. Все же многие работодатели не проверяют посты кандидатов (51%).

По информации аналитиков, 21% омских компаний следит за активностью работников в интернете: какие посты они делают, фотографии, видео. Но большая часть организаций (64%) не интересуются соцсетями сотрудников.

При этом много кто из опрошенных осознает возможный интерес работодателей к их социальным сетям (41%). Каждый четвертый сотрудник постит, что он хочет, не задумываясь (22%), некоторым все равно (13%), а кому-то эта мысль вообще не приходила в голову (7%). 7% человек считают, что работодатели могут просматривать их странички, но маловероятно.

Легче всего было ответить 21% респондентов, ведь они не выкладывают в интернет посты с личной информацией. Конечно, нет подобных затруднений чаще у безработных, работающие думают о публикуемом контенте больше (30% и 53% соответственно).

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#Алина Ясинская#Работа#Социальные сети#Общество#Новости#Омск
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