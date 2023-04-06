Никаких больше мемов. Омичи остались без работы из-за любви к соцсетям

При этом много кто из опрошенных осознает возможный интерес работодателей к их социальным сетям (41%). Каждый четвертый сотрудник постит, что он хочет, не задумываясь (22%), некоторым все равно (13%), а кому-то эта мысль вообще не приходила в голову (7%). 7% человек считают, что работодатели могут просматривать их странички, но маловероятно.