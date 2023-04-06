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Фридман-сын назначил нового директора в одной своей фирме

6 апреля 2023, 06:43
Фото: 1MI
иллюстрация
Теперь за «Помощь в покупках» отвечает Юлия Емельянова.

В обществе с ограниченной ответственностью «Помощь в покупках» сменился директор. Совсем недавно компанией руководила Карина Фоатьевна Бикбавова, но 3 апреля ее сменила Юлия Анатольевна Емельянова.

«Помощь в покупках» специализируется (в полном соответствии со своим названием) на «консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления». С момента основания фирмы в 2016 году ее уставной капитал принадлежит одному человеку — Илье Фридману, одному из самых известных предпринимателей Омска, сыну основателя бизнес-империи Геннадия Фридмана.

Отметим, что Юлия Емельянова не связана явным образом с еще какими-то бизнес-активами, как и ее предшественница. Бикбавова руководила ООО два с половиной года (с осени 2020 года). До нее директором был Роман Басов, сейчас владеющий тремя небольшими фирмами.

 

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Экономика#Новости#Илья Фридман
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