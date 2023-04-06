Фридман-сын назначил нового директора в одной своей фирме

Отметим, что Юлия Емельянова не связана явным образом с еще какими-то бизнес-активами, как и ее предшественница. Бикбавова руководила ООО два с половиной года (с осени 2020 года). До нее директором был Роман Басов, сейчас владеющий тремя небольшими фирмами.