Фридман-сын назначил нового директора в одной своей фирме

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В обществе с ограниченной ответственностью «Помощь в покупках» сменился директор. Совсем недавно компанией руководила Карина Фоатьевна Бикбавова, но 3 апреля ее сменила Юлия Анатольевна Емельянова.
«Помощь в покупках» специализируется (в полном соответствии со своим названием) на «консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления». С момента основания фирмы в 2016 году ее уставной капитал принадлежит одному человеку — Илье Фридману, одному из самых известных предпринимателей Омска, сыну основателя бизнес-империи Геннадия Фридмана.
Отметим, что Юлия Емельянова не связана явным образом с еще какими-то бизнес-активами, как и ее предшественница. Бикбавова руководила ООО два с половиной года (с осени 2020 года). До нее директором был Роман Басов, сейчас владеющий тремя небольшими фирмами.