Фридманы продают свою омскую гостиницу всего за 21,5 миллиона рублей

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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На сайтах объявлений появилось сообщение о продаже придорожного мотеля, который находится в 150 километрах от Омска, в Калачинском районе. За действующий бизнес владелец просит 21,5 миллиона рублей.
Комплекс расположен на федеральной трассе М-51 «Байкал». По словам владельца, бизнес действует уже более восьми лет. Гостиница, как следует из данных открытых источников, принадлежит ООО «Штиль» — компании, учредителем которой является Илья Фридман. С 2015 года руководит ООО «Штиль» Александр Афонин. В объявлении, кстати, некий Александр как раз и значится как контактное лицо.
За 21,5 миллиона потенциальный покупатель получит одноэтажное здание площадью 926 квадратных метров. В нем находятся 14 гостиничных номеров, в которых могут проживать 47 человек, кафе с кухонной зоной, прачечная и другие подсобные помещения.
«Кафе и гостиница полностью укомплектованы, наработанная клиентская база. Комплекс продается вместе с оборудованием. В мотеле газовое отопление, центральный водопровод, пожарная сигнализация, wi-fi, интернет, видеонаблюдение, объект находиться под охраной», — рассказываются в объявлении особенности продаваемого помещения.
Земельный участок заасфальтирован и рассчитан на стоянку грузовых и легковых автомобилей. Собственник уточнил, что стоянка может вместить около 110-115 грузовиков. В 200 метрах от мотеля расположена АСЗ «Топлайн».
Напомним, что Илье Фридману принадлежит омский отель «50/60» на улице Щербанева, 20. Гостиница, которую планировали построить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, изначально должна была стать частью отелей Hilton. Однако после приостановки зарубежной компанией работы в России концепцию пришлось изменить.