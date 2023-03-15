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Фридманы продают свою омскую гостиницу всего за 21,5 миллиона рублей

15 марта 2023, 13:00
Фото: Яндекс.Карты
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Придорожный мотель находится в 150 километрах от Омска.

На сайтах объявлений появилось сообщение о продаже придорожного мотеля, который находится в 150 километрах от Омска, в Калачинском районе. За действующий бизнес владелец просит 21,5 миллиона рублей.

Комплекс расположен на федеральной трассе М-51 «Байкал». По словам владельца, бизнес действует уже более восьми лет. Гостиница, как следует из данных открытых источников, принадлежит ООО «Штиль» — компании, учредителем которой является Илья Фридман. С 2015 года руководит ООО «Штиль» Александр Афонин. В объявлении, кстати, некий Александр как раз и значится как контактное лицо.

За 21,5 миллиона потенциальный покупатель получит одноэтажное здание площадью 926 квадратных метров. В нем находятся 14 гостиничных номеров, в которых могут проживать 47 человек, кафе с кухонной зоной, прачечная и другие подсобные помещения.

«Кафе и гостиница полностью укомплектованы, наработанная клиентская база. Комплекс продается вместе с оборудованием. В мотеле газовое отопление, центральный водопровод, пожарная сигнализация, wi-fi, интернет, видеонаблюдение, объект находиться под охраной», — рассказываются в объявлении особенности продаваемого помещения.

Земельный участок заасфальтирован и рассчитан на стоянку грузовых и легковых автомобилей. Собственник уточнил, что стоянка может вместить около 110-115 грузовиков. В 200 метрах от мотеля расположена АСЗ «Топлайн».

Напомним, что Илье Фридману принадлежит омский отель «50/60» на улице Щербанева, 20. Гостиница, которую планировали построить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, изначально должна была стать частью отелей Hilton. Однако после приостановки зарубежной компанией работы в России концепцию пришлось изменить.

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#Юлия Истомина#Объявление#Отель#Федеральная трасса#Продажа бизнеса#Общество#Город#Новости#Омск
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