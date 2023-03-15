Фридманы продают свою омскую гостиницу всего за 21,5 миллиона рублей

Комплекс расположен на федеральной трассе М-51 «Байкал». По словам владельца, бизнес действует уже более восьми лет. Гостиница, как следует из данных открытых источников, принадлежит ООО «Штиль» — компании, учредителем которой является Илья Фридман. С 2015 года руководит ООО «Штиль» Александр Афонин. В объявлении, кстати, некий Александр как раз и значится как контактное лицо.