В Омске под окнами многоэтажки нашли женщину со смертельными травмами

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В Омске проводится проверка из-за гибели 62-летней женщины, тело которой нашли возле дома № 27 по улице Дианова.
«Во вторник, 4 апреля, около 17:53 поступило сообщение, что возле многоэтажки лежит женщина без признаков жизни», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывшие на место эксперты осмотрели труп и сделали предварительный вывод, что омичка погибла от травм, полученных при падении с высоты. Личность погибшей установили сразу, - ей оказалась жительница одного из домов по улице Бережного.
Сейчас силовики выясняют все нюансы этого инцидента, но уже сделан вывод, что эта смерть не является криминальной.