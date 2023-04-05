Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Изображение материала

В Омске под окнами многоэтажки нашли женщину со смертельными травмами

5 апреля 2023, 10:37
Фото: 1MI
Погибшей было 62 года.
Во всех причинах случившегося сейчас разбираются силовики.

В Омске проводится проверка из-за гибели 62-летней женщины, тело которой нашли возле дома № 27 по улице Дианова.

«Во вторник, 4 апреля, около 17:53 поступило сообщение, что возле многоэтажки лежит женщина без признаков жизни», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшие на место эксперты осмотрели труп и сделали предварительный вывод, что омичка погибла от травм, полученных при падении с высоты. Личность погибшей установили сразу, - ей оказалась жительница одного из домов по улице Бережного.

Сейчас силовики выясняют все нюансы этого инцидента, но уже сделан вывод, что эта смерть не является криминальной.

В Омске 19-летняя девушка упала с четвертого этажа и выжила
Узнать подробнее
#Василий Попов#Смерть#ЧП#Криминал#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
Подпишитесь
Паводок-2023. Где, что и когда затопит в Омской области
Сегодня, 08:13
«Семья у него хорошая». Омский митрополит Владимир оценил врио губернатора Хоценко
Сегодня, 05:15
В Омске к Первомаю собираются запустить городские фонтаны
Сегодня, 08:12
Владельцы Омской области. Братья Сутягинские, или «Титан» на глиняных ногах
Вчера, 10:00
В Омской области одобрили проект строительства проблемной школы в Горьковском
Сегодня, 05:27
Три миллиона за 10 минут. В Омске определились с местами проведения салюта на 9 мая
Сегодня, 03:52