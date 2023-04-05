У омича арестовали квартиру за лишение жилья многодетных семей

Оказалось, что с 2021 по 2022 годы подозреваемый в Муромцевском районе предоставлял «посреднические» услуги владельцам маткапиталов якобы для покупки жилья, а на самом деле воровал деньги, как только их перечисляли из Пенсионного Фонда.