У омича арестовали квартиру за лишение жилья многодетных семей

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
СУ СКР по Омской области сообщают, что возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, которого подозревают в совершении преступления по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).
Оказалось, что с 2021 по 2022 годы подозреваемый в Муромцевском районе предоставлял «посреднические» услуги владельцам маткапиталов якобы для покупки жилья, а на самом деле воровал деньги, как только их перечисляли из Пенсионного Фонда.
Отметим, что следствие уже провело обыски у подозреваемого и в счет возмещения причиненного ущерба на его квартиру в Омске наложили арест.
Сейчас все обстоятельства и эпизоды совершенного преступления продолжают устанавливать.