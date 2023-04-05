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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

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У омича арестовали квартиру за лишение жилья многодетных семей

5 апреля 2023, 12:21
Фото: Город55
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У подозреваемого провели обыск и наложили арест на квартиру.

СУ СКР по Омской области сообщают, что возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, которого подозревают в совершении преступления по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Оказалось, что с 2021 по 2022 годы подозреваемый в Муромцевском районе предоставлял «посреднические» услуги владельцам маткапиталов якобы для покупки жилья, а на самом деле воровал деньги, как только их перечисляли из Пенсионного Фонда.

Отметим, что следствие уже провело обыски у подозреваемого и в счет возмещения причиненного ущерба на его квартиру в Омске наложили арест.

Сейчас все обстоятельства и эпизоды совершенного преступления продолжают устанавливать.

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#Уголовное дело#Деньги#Ксения Карагодина#Материнский капитал#Мошенничество#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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