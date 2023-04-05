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У Нателы Полежаевой появилась возможность вернуть здание поликлиники

5 апреля 2023, 05:13
Фото: 1MI
иллюстрация
В то же время долги предпринимательницы могут вырасти на 54 млн рублей.

В истории о банкротстве Нателы Полежаевой и принадлежащих ей фирм произошел внезапный поворот. Город55 уже писал о том, что здание на проспекте Губкина, в котором прежде находилась поликлиника нефтезавода, было продано на торгах ООО «Лидер». Однако теперь стало возможным аннулирование результатов этих торгов.

Все дело в том, что Полежаева еще в прошлом году пожаловалась на действия Семена Овчаренко — конкурсного управляющего ее фирмы «Альфаинвест», которой принадлежало здание. УФАС признало эту жалобу необоснованной, предпринимательница пожаловалась уже на антимонопольщиков — и арбитражный суд признал ее правоту. Согласно решению судьи, отказ УФАС нарушает закон «О конкуренции».

Теперь у Полежаевой появилась возможность оспорить торги, организованные Овчаренко, и получить назад здание поликлиники.

Впрочем, это не означает, что положение предпринимательницы заметно улучшилось. Налоговая сейчас пытается обанкротить принадлежащий ей санаторий «Рассвет», сама Полежаева как физлицо признана банкротом еще в 2021 году. 31 марта налоговики потребовали привлечь ее к субсидиарной ответственности за долги ООО «Центр реабилитации „Рассвет“, которые составляют 54 млн рублей.

 

Объект с историей. В Омске продают поликлинику центра Нателы Полежаевой
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#Николай Эйхвальд#Суд#Общество#Новости#Натела Полежаева
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