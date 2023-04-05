У Нателы Полежаевой появилась возможность вернуть здание поликлиники

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В истории о банкротстве Нателы Полежаевой и принадлежащих ей фирм произошел внезапный поворот. Город55 уже писал о том, что здание на проспекте Губкина, в котором прежде находилась поликлиника нефтезавода, было продано на торгах ООО «Лидер». Однако теперь стало возможным аннулирование результатов этих торгов.
Все дело в том, что Полежаева еще в прошлом году пожаловалась на действия Семена Овчаренко — конкурсного управляющего ее фирмы «Альфаинвест», которой принадлежало здание. УФАС признало эту жалобу необоснованной, предпринимательница пожаловалась уже на антимонопольщиков — и арбитражный суд признал ее правоту. Согласно решению судьи, отказ УФАС нарушает закон «О конкуренции».
Теперь у Полежаевой появилась возможность оспорить торги, организованные Овчаренко, и получить назад здание поликлиники.
Впрочем, это не означает, что положение предпринимательницы заметно улучшилось. Налоговая сейчас пытается обанкротить принадлежащий ей санаторий «Рассвет», сама Полежаева как физлицо признана банкротом еще в 2021 году. 31 марта налоговики потребовали привлечь ее к субсидиарной ответственности за долги ООО «Центр реабилитации „Рассвет“, которые составляют 54 млн рублей.