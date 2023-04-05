У Нателы Полежаевой появилась возможность вернуть здание поликлиники

В истории о банкротстве Нателы Полежаевой и принадлежащих ей фирм произошел внезапный поворот. Город55 уже писал о том, что здание на проспекте Губкина, в котором прежде находилась поликлиника нефтезавода, было продано на торгах ООО «Лидер». Однако теперь стало возможным аннулирование результатов этих торгов.