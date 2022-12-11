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Объект с историей. В Омске продают поликлинику центра Нателы Полежаевой

Сегодня, 05:20
Фото: 1MI
иллюстрация

Бывшую поликлинику омского нефтезавода продают за 80 млн руб

Здание перестало работать для заводчан в 2015 году.

В начале декабря стартовали торги по продаже здания № 2 по проспекту Губкина. Ранее там работала поликлиника омского нефтезавода. Информация о поиске покупателя появилась на порте «Федресурс».

В 2015 году поликлиника стала частью центра реабилитации «Рассвет». Договор с нефтеперерабатывающим заводом расторг собственник недвижимости — компания «Альфаинвест». Ее учредителем является Натела Полежаева, бывшая сноха губернатора Омской области. Она же руководитель заводской больницей. В 2021 году Федеральная налоговая служба добилась банкротства «Альфаинвест».

Сейчас объект продают почти за 80 миллионов рублей. В лот входят: здание на 3 640,1 квадратных метра за 54,7 миллиона, а также земля на площади 24 660 «квадратов» за 25,1 миллиона рублей. Торги состоятся 20 января следующего года.

#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Натела Полежаева#Аукцион#Продажа#Поликлиника
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