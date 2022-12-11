Объект с историей. В Омске продают поликлинику центра Нателы Полежаевой

Сейчас объект продают почти за 80 миллионов рублей. В лот входят: здание на 3 640,1 квадратных метра за 54,7 миллиона, а также земля на площади 24 660 «квадратов» за 25,1 миллиона рублей. Торги состоятся 20 января следующего года.