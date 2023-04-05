Омский депимущества лишил дольщиков «Алмазинвеста» прав на недострой на улице Конева

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Российский Верховный суд поставил точку в судебном споре между департаментом имущественных отношений омской мэрии и жилищно-строительным кооперативом «Улица Конева дом 3 корпус 1, 2». Речь шла о правах на недостроенное многоэтажное здание на Левобережье.
Эта история началась по крайней мере 10 лет назад. ЗАО «Алмазинвест» начало строительство нескольких многоквартирных домов: по адресу Конева, 3/1 должно было появиться 12-этажное здание, по адресу Конева, 3/2 — 16-этажное. Однако в декабре 2013 года застройщик обанкротился. Права на два здания, готовность которых составляла 1 (один) %, перешли к дольщикам, создавшим свой ЖСК и решившим продолжать стройку своими силами.
Реализовать этот план не удалось. В 2021 году чиновники пришли с проверкой и увидели, по их словам, что дело совсем не продвинулось.
— На момент осмотра земельный участок 55:36:110201:3877 не огорожен, — говорится в судебных документах, — границы его на местности не обозначены, доступ на него свободный… В пределах участка расположены несколько насыпей из грунта, перемещаемого со смежного земельного участка 55:36:000000:136020. Объект с кадастровым номером 55:36:110201:4058 присутствует в виде двух железобетонных свай…
По итогам депимущества направил в арбитраж иск с требованием признать права ЖСК на недострой «отсутствующими». Суд первой инстанции этот иск отклонил, сославшись на то, что два спорных объекта составляют неделимое целое с домом на Конева, 3/3 и «не могут иметь самостоятельную юридическую судьбу».
Чиновники пошли в апелляцию, и там было принято решение в их пользу ввиду «отсутствия у спорного объекта признаков недвижимости и нахождения его на публичном земельном участке». ЖСК подал кассационную жалобу, а проиграв дело там, обратился в Верховный Суд.
— Доводы кассационной жалобы, — говорится в определении судьи ВС Борисовой, — не подтверждают наличие оснований для рассмотрения дела в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера.
Таким образом, кооператив окончательно проиграл тяжбу. Теперь все права на спорный недострой принадлежат муниципалитету.