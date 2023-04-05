Омский депимущества лишил дольщиков «Алмазинвеста» прав на недострой на улице Конева

Эта история началась по крайней мере 10 лет назад. ЗАО «Алмазинвест» начало строительство нескольких многоквартирных домов: по адресу Конева, 3/1 должно было появиться 12-этажное здание, по адресу Конева, 3/2 — 16-этажное. Однако в декабре 2013 года застройщик обанкротился. Права на два здания, готовность которых составляла 1 (один) %, перешли к дольщикам, создавшим свой ЖСК и решившим продолжать стройку своими силами.