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Борьба с «недостроями» В Омске обсудили права обманутых дольщиков и реестр строек

Сегодня, 11:59
Фото: правительство Омской области

В правительстве Омской области спланировали маршрут восстановления прав дольщиков

Что ждет обманутых омских дольщиков в 2023 году? Стали известны сроки ввода в эксплуатацию долгостроев и адреса, которыми займутся в первую очередь.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила о прошедшем совещании по вопросам защиты и восстановления прав обманутых дольщиков.

Сейчас на стадии завершения строительства находятся 10 долгостроев, планируется восстановить в правах 1361 обманутого омича. Кто-то уже из 359 «намеченных» человек получил выплату, часть ожидает поступления денег.

Три дома получили положительное заключение Госэкспертизы для завершения строительства. Недострой на 11-й Ремесленной начали демонтировать, ввод здания в эксплуатацию назначен на сентябрь 2023 года по договору с компанией «ЭнергоСистемы». Также в сентябре должны достроить дом № 11 на Малиновского и 43 К 1 на 10 Лет Октября.

Еще раньше, в августе, планируют ввести в эксплуатацию дом 28 на Химиков, а вот «запаздывают» дома на Тарской, Кирова, Перелета и 70 лет Октября. По ним пока только готовится проектная документация. Особое внимание губернатор поручил уделить восстановлению прав дольщиков с улиц Масленникова и Маяковского. Сейчас там ведутся работы по объединению участков для дальнейшего строительства.

По итогам встречи в правительстве составили две «дорожные карты». На одной отметили те дома с обманутыми дольщиками, которые включены в реестр проблемных, на другой — те, которые в этот реестр не вошли.

Стройкам быть. Дольщики долгостроев Омска дождались решений
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#Дарья Зыкова#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск#Александр Бурков#Строительство#Обманутые дольщики#Жилье#Ввод в эксплуатацию#Правительство Омской области
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