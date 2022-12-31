Борьба с «недостроями» В Омске обсудили права обманутых дольщиков и реестр строек

Пресс-служба правительства Омской области сообщила о прошедшем совещании по вопросам защиты и восстановления прав обманутых дольщиков.
Сейчас на стадии завершения строительства находятся 10 долгостроев, планируется восстановить в правах 1361 обманутого омича. Кто-то уже из 359 «намеченных» человек получил выплату, часть ожидает поступления денег.
Три дома получили положительное заключение Госэкспертизы для завершения строительства. Недострой на 11-й Ремесленной начали демонтировать, ввод здания в эксплуатацию назначен на сентябрь 2023 года по договору с компанией «ЭнергоСистемы». Также в сентябре должны достроить дом № 11 на Малиновского и 43 К 1 на 10 Лет Октября.
Еще раньше, в августе, планируют ввести в эксплуатацию дом 28 на Химиков, а вот «запаздывают» дома на Тарской, Кирова, Перелета и 70 лет Октября. По ним пока только готовится проектная документация. Особое внимание губернатор поручил уделить восстановлению прав дольщиков с улиц Масленникова и Маяковского. Сейчас там ведутся работы по объединению участков для дальнейшего строительства.
По итогам встречи в правительстве составили две «дорожные карты». На одной отметили те дома с обманутыми дольщиками, которые включены в реестр проблемных, на другой — те, которые в этот реестр не вошли.