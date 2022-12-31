Борьба с «недостроями» В Омске обсудили права обманутых дольщиков и реестр строек

Еще раньше, в августе, планируют ввести в эксплуатацию дом 28 на Химиков, а вот «запаздывают» дома на Тарской, Кирова, Перелета и 70 лет Октября. По ним пока только готовится проектная документация. Особое внимание губернатор поручил уделить восстановлению прав дольщиков с улиц Масленникова и Маяковского. Сейчас там ведутся работы по объединению участков для дальнейшего строительства.