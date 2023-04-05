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Любители опаздывать. Названы самые непунктуальные авиакомпании, летающие из Омска

5 апреля 2023, 05:54
Фото: Город55

Омичам рассказали о самых непунктуальных авиакомпаниях в марте

Из 18 авиакомпаний своевременно улетали и прилетали самолеты только трех перевозчиков.

В Омском аэропорту подвели итоги регулярности полетов в марте 2023 года. Оказалось, что из 18 компаний вовремя прилетают и улетают самолеты всего трех перевозчиков.

Речь идет об авиакомпаниях «Ред Вингс», «Икар» и Uzbekistan Airways. Они выполнили 100% запланированных полетов вовремя.

Следующим в списке пунктуальности оказался «Аэрофлот», который вовремя отправил 93,6% рейсов. Чуть меньше — 93,5% рейсов — вовремя осуществил перевозчик «ЮВТАэро». Компания «Сибирь» без опозданий осуществила 93% рейсов, а «Норд стар» — 92,3% рейсов.

Авиакомпании «Красавиа» и «ЮТэйр» вовремя отправила чуть больше 90% самолетов. Остальные же авиакомпании отправляли без опозданий от 87,5% до 61,5% рейсов.

Аутсайдерами рейтинга, которые чаще всего опаздывали со взлетом и посадкой, оказались «Уральские авиалинии» (39.1%) и AZUR air (33.3%). Это означает, что каждый третий рейс этих авиакомпаний отправлялся и прибывал вовремя, остальные — с задержкой.

Фото: oms.aero
Привычка задерживаться. Какие авиакомпании в Омске были самыми непунктуальными
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#Ольга Акамова#Самолет#Аэропорт#Рейс#Общество#Город#Новости#Омская область
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