Любители опаздывать. Названы самые непунктуальные авиакомпании, летающие из Омска

Аутсайдерами рейтинга, которые чаще всего опаздывали со взлетом и посадкой, оказались «Уральские авиалинии» (39.1%) и AZUR air (33.3%). Это означает, что каждый третий рейс этих авиакомпаний отправлялся и прибывал вовремя, остальные — с задержкой.