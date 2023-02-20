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Published Сегодня, 11:50

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Updated Сегодня, 11:52

Омичи заняли второе место в федеральном конкурсе хиджабов. После жителей Саратова

20 февраля 2023, 11:50
Фото: Сулушаш Дюсембина
иллюстрация
Призером стала женская организация «Ан-Ниса».

В России прошел конкурс мусульманских организаций, связанный с Всемирным днем хиджаба — неофициальным праздником, который отмечается в разных странах мира с 2013 года. В этом конкурсе приняли участие и жители Омска, причем смогли занять второе место.

Как рассказала Городу55 Сулушаш Дюсембина, председатель омского КТОСа «Центральный-8», в помещении этого комитета прошло «информационное мероприятие», которое в дальнейшем оценивалось столичным жюри.

— В конкурсе участвовали по-разному, — объяснила Дюсембина. — Кто-то устроил мастер-класс по завязыванию хиджаба, кто-то выставку. Мы пригласили к себе представителей разных конфессий, чтобы послушать рассказы не только о хиджабе, но и, например, о платке — традиционном головном уборе для Руси.

В итоге больше баллов, чем омская мусульманская организация «Ан-Ниса», получили только участники из Саратова. На третьем месте — представители Башкортостана.

#Николай Эйхвальд#Ислам#Общество#Новости
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