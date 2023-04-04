Не прошло и года. В центре Омска развалилась уложенная ко Дню города плитка

В июле прошлого года, когда подрядчик ремонтировал дорогу на Спартаковской, горожане заметили, что рабочие грубо сняли слой земли, из-за чего на поверхность вышли корни тополей. Сотрудники УДХБ тогда заверили, что деревья не пострадали, но подтвердили, что некоторые отростки были действительно задеты. В мэрии также уточняли, что попросят «СибДор» более аккуратно вести работы. Кстати, эта же компания благоустраивает территорию «Зеленого острова».