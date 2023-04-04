Не прошло и года. В центре Омска развалилась уложенная ко Дню города плитка

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Тротуарная плитка у здания гаупвахты на улице Спартаковская не выдержала прогулок горожан. Снег растаял, и омичи увидели удручающую картину. О разваливающейся дорожке они рассказали в соцсетях.
Благоустройство Спартаковской, а также Тарской и Партизанской выполнялось по нацпроекту в прошлом году. Работы обошлись в кругленькую сумму — 125 млн рублей. По всей видимости, строители так торопились обустроить улицы ко Дню города, что пострадало качество.
Пресс-служба администрации отреагировала на жалобы омичей и заявила, что провалы устранят. Займется ли этим та компания, которая сделала откровенно плохую дорожку, или другая строительная бригада, не уточняется. Ремонтом занимался «СибДор».
«Под тротуаром пролегают подземные коммуникации, в прошлом году здесь проводились ремонтные работы, что могло стать одной из причин просадок», — выдвинули свою версию в администрации.
В июле прошлого года, когда подрядчик ремонтировал дорогу на Спартаковской, горожане заметили, что рабочие грубо сняли слой земли, из-за чего на поверхность вышли корни тополей. Сотрудники УДХБ тогда заверили, что деревья не пострадали, но подтвердили, что некоторые отростки были действительно задеты. В мэрии также уточняли, что попросят «СибДор» более аккуратно вести работы. Кстати, эта же компания благоустраивает территорию «Зеленого острова».
Добавим, что на этой неделе специальная комиссия должна начать объезды гарантийных дорог, выполненных в рамках нацпроекта. С приходом тепла все покосы и провалы подрядчики будут обязаны устранить.