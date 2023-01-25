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Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Провалившую все нацпроекты омскую компанию «Лидер» снова хотят банкротить

Сегодня, 11:49
Фото: 1MI
иллюстрация
Соответствующее заявление сделал один из кредиторов «Лидера» — «Омречпорт».

Появилось официальное сообщение о том, что строительная компания «Лидер» может быть признана несостоятельным должником. Акционерное общество «Омречпорт» заявило, что подаст в суд соответствующий иск.

«Лидер», принадлежащий омскому бизнесмену Константину Овчинникову, регулярно упоминается в местных новостях, но причины для этого не всегда позитивны. Компания часто выигрывает конкурсы на строительство значимых объектов, а потом не выполняет взятые на себя обязательства. Так было со школой в Исилькуле, с детским садом в поселке Иртышский, с домом для переселенцев из аварийного жилья. Из-за этого «Лидер» был внесен в реестр недобросовестных подрядчиков.

В марте 2022 года о своем намерении банкротить «Лидера» заявляло ООО «Бетон-Пром». Стоит отметить, что такие заявления могут быть всего лишь попыткой надавить на должника: после них не обязательно подавать судебный иск.

 

 

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#Николай Эйхвальд#СК Лидер#Экономика#Новости
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