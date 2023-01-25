Провалившую все нацпроекты омскую компанию «Лидер» снова хотят банкротить

«Лидер», принадлежащий омскому бизнесмену Константину Овчинникову, регулярно упоминается в местных новостях, но причины для этого не всегда позитивны. Компания часто выигрывает конкурсы на строительство значимых объектов, а потом не выполняет взятые на себя обязательства. Так было со школой в Исилькуле, с детским садом в поселке Иртышский, с домом для переселенцев из аварийного жилья. Из-за этого «Лидер» был внесен в реестр недобросовестных подрядчиков.