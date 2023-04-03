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Стоимость активов «Высоких технологий» выросла еще на полмиллиарда

3 апреля 2023, 07:47
Фото: 1MI
иллюстрация
До этого показатель улучшался в 2021 году.

У акционерного общества «Высокие технологии» заметно изменился один из важных финансовых показателей. Стоимость чистых активов АО выросла с 2,89 млрд рублей до 3,39 млрд, то есть на 17%. В последний раз рост фиксировался в 2021 год, с 2,61 млрд рублей.

«Высокие технологии» управляют Агрегатным заводом — одним из крупнейших промышленных предприятий Омска. 30% акций общества владеет областное Министерство имущественных отношений, а остальные 70% принадлежат АО «Омскагрегат», связанному с известным бизнесменом Сергеем Моревым. Гендиректором «Высоких технологий» с 2009 года является Дмитрий Шишкин, одновременно заседающий в Законодательном собрании Омской области.

Увеличение стоимости чистых активов, как правило, связано с увеличением объема нераспределенной прибыли. Этот показатель говорит о том, что предприятие стабильно приносит доход.

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#Николай Эйхвальд#Высокие технологии#Экономика
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