Стоимость активов «Высоких технологий» выросла еще на полмиллиарда

У акционерного общества «Высокие технологии» заметно изменился один из важных финансовых показателей. Стоимость чистых активов АО выросла с 2,89 млрд рублей до 3,39 млрд, то есть на 17%. В последний раз рост фиксировался в 2021 год, с 2,61 млрд рублей.